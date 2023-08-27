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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Уфе благоустроят новый сквер

В Уфе благоустроят новый сквер

27 августа 2023, 08:04
Фото: Администрация Уфы // ufacity.info
Новая прогулочная зона будет располагаться в Октябрьском районе. Об этом заявила администрация.

Сквер появится вблизи бульвара Давлеткильдеева. Жители Уфы смогут безопасно прогуливаться по территории в окружении живой природы. Администрацией здесь планируется установка тротуаров, вдоль которых будут располагаться скамейки для отдыха горожан. Помимо этого, в сквере высадят саженцы липы и черёмухи.

Уже положено начало работ по благоустройству территории. С наступлением осени здесь начнётся установка бордюров, выкладка асфальта и процесс озеленения прогулочной зоны.

Недавно сообщалось о том, что в Уфе в рамках работ по благоустройству территории площади у одного из известных фонтанов за кинотеатром «Искра» будет обустроен новый сквер.

 

#Благоустройство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Октябрьский район#Сквер#Прогулочная зона
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