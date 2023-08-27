В Уфе благоустроят новый сквер

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Сквер появится вблизи бульвара Давлеткильдеева. Жители Уфы смогут безопасно прогуливаться по территории в окружении живой природы. Администрацией здесь планируется установка тротуаров, вдоль которых будут располагаться скамейки для отдыха горожан. Помимо этого, в сквере высадят саженцы липы и черёмухи.
Уже положено начало работ по благоустройству территории. С наступлением осени здесь начнётся установка бордюров, выкладка асфальта и процесс озеленения прогулочной зоны.
Недавно сообщалось о том, что в Уфе в рамках работ по благоустройству территории площади у одного из известных фонтанов за кинотеатром «Искра» будет обустроен новый сквер.