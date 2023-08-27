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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие

Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие

27 августа 2023, 10:34
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Такую новость озвучил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. По его словам, это вынужденная мера.

Средства будут выделены из бюджета республики. Субсидии для башкирских садоводов будут выплачены для затрат на покупку огнетушителей, мотопомп и пожарных щитов. Необходимость в этом возникла в связи со случаями пожаров на садовых участках. В этом году возгорания произошли 161 раз. 13 человек погибли.

Госбюджет готов взять на себя 90% затрат на всё необходимое, однако для этого членам товарищества необходимо оформить заявку на субсидию до 21 сентября.

Ранее сообщалось, этом году на территории республики действует программа поддержки СНТ.

#Субсидии#Новости Башкирии#Пожары#Пособие#Анна Савельева#Садовые участки#Госбюджет#Заявка на субсидию#Программа поддержки
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