Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие

Средства будут выделены из бюджета республики. Субсидии для башкирских садоводов будут выплачены для затрат на покупку огнетушителей, мотопомп и пожарных щитов. Необходимость в этом возникла в связи со случаями пожаров на садовых участках. В этом году возгорания произошли 161 раз. 13 человек погибли.