Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:36
Средства будут выделены из бюджета республики. Субсидии для башкирских садоводов будут выплачены для затрат на покупку огнетушителей, мотопомп и пожарных щитов. Необходимость в этом возникла в связи со случаями пожаров на садовых участках. В этом году возгорания произошли 161 раз. 13 человек погибли.
Госбюджет готов взять на себя 90% затрат на всё необходимое, однако для этого членам товарищества необходимо оформить заявку на субсидию до 21 сентября.
Ранее сообщалось, этом году на территории республики действует программа поддержки СНТ.