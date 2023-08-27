Римские власти очищают зону вокруг Колизея от крыс

Сабрина Альфонси, руководитель городского отдела по утилизации отходов, поделилась, что в настоящее время в Риме насчитывается примерно 7 миллионов крыс, что составляет около 2,5 крысы на каждого жителя. Она также отметила, что повышенный наплыв туристов в летний период в сочетании с жарой привел к увеличению объемов мусора, что, в свою очередь, способствовало размножению грызунов.