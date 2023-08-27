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Updated Сегодня, 07:23

Римские власти очищают зону вокруг Колизея от крыс

27 августа 2023, 07:21
Римские власти объявили о начале особой операции по борьбе с нарастающим числом крыс вблизи Колизея — одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Италии.

По информации, предоставленной агентством Reuters, планируется провести специальную уборку зеленых зон и канализационных систем вблизи древнего амфитеатра, а также разместить ловушки для грызунов.

Необходимость таких мер стала очевидной после того, как туристы начали делиться в социальных сетях снимками крыс, бродящими поблизости Колизея, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сабрина Альфонси, руководитель городского отдела по утилизации отходов, поделилась, что в настоящее время в Риме насчитывается примерно 7 миллионов крыс, что составляет около 2,5 крысы на каждого жителя. Она также отметила, что повышенный наплыв туристов в летний период в сочетании с жарой привел к увеличению объемов мусора, что, в свою очередь, способствовало размножению грызунов.

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