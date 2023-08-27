Ребёнок выпал из окна в Уфе

Из окна третьего этажа жилого дома по адресу ул. Софьи Перовской, 25/1 выпал двухлетний мальчик. Как стало известно, мама ребёнка решила отлучиться в магазин у дома, пока малыш спал, однако, проснувшись и не застав матери дома, тот полез к подоконнику, после чего смог самостоятельно открыть окно и выпал за пределы квартиры на улицу.