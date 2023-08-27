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Ребёнок выпал из окна в Уфе

Ребёнок выпал из окна в Уфе

27 августа 2023, 05:01
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Происшествие произошло 26 августа в Кировском районе Уфы.

Из окна третьего этажа жилого дома по адресу ул. Софьи Перовской, 25/1 выпал двухлетний мальчик. Как стало известно, мама ребёнка решила отлучиться в магазин у дома, пока малыш спал, однако, проснувшись и не застав матери дома, тот полез к подоконнику, после чего смог самостоятельно открыть окно и выпал за пределы квартиры на улицу.

От падения ребёнок получил травмы. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и госпитализировала пострадавшего мальчика в больницу.

#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Падение#Травмы
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