Пробка в Затоне: что произошло

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Автомобильная пробка растянулась на всему периметру дороги. Как сообщает очевидец, который и поделился видеороликом в сети, виной тому произошедшее ДТП.
Примечательно, что помимо затора на дороге, на запись попал ещё и канализационный люк, из которого без остановки разливается вода и затапливает уже не только тротуар, но и проезжую часть.
Сообщения о прорыве канализации на улицах города поступают на протяжении всей недели. Только сегодня утром горожанка пожаловалась на разлившийся во дворе ручей, вода которого стекает под окна домов. Как скоро будет решена данная проблема, неизвестно.