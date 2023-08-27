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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Пробка в Затоне: что произошло

Пробка в Затоне: что произошло

27 августа 2023, 12:43
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Происходящим в Кузнецовском Затоне поделился один из телеграм-каналов.

Автомобильная пробка растянулась на всему периметру дороги. Как сообщает очевидец, который и поделился видеороликом в сети, виной тому произошедшее ДТП.

Примечательно, что помимо затора на дороге, на запись попал ещё и канализационный люк, из которого без остановки разливается вода и затапливает уже не только тротуар, но и проезжую часть.

Сообщения о прорыве канализации на улицах города поступают на протяжении всей недели. Только сегодня утром горожанка пожаловалась на разлившийся во дворе ручей, вода которого стекает под окна домов. Как скоро будет решена данная проблема, неизвестно.

#Видео#Дорога#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пробка#Анна Савельева#Видеоролик#Утечка воды#Затон#Канализация
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