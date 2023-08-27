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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Как избежать обмана со стороны поставщиков информации — поделился маркетолог

27 августа 2023, 07:38
Ранее задачей было не просто найти специалиста, готового поделиться своими знаниями и опытом за определенную плату. Однако сегодня рынок переполнен информационными продуктами, которые выдают себя за высококачественное онлайн-образование.

Множество предлагаемых курсов на самом деле не соответствуют заявленным компетенциям и навыкам. Секрет кроется в том, что за основу таких продуктов часто берется просто скопированная информация из интернета. Тем не менее, ситуация не безвыходная, так как всё же можно найти курсы, достойные внимания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тимур Вершинин, эксперт по маркетингу, поделился своими рекомендациями. По его мнению, важно обращать внимание на общество пользователей. Если можно легко найти людей, прошедших курс и готовых поделиться своим опытом, это является положительным показателем и позволяет установить контакт с ними. В случае же, если информация о курсе скрыта от широкой публики, это может свидетельствовать о недостаточном качестве предоставляемого обучения.

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