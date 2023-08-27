Как избежать обмана со стороны поставщиков информации — поделился маркетолог

Множество предлагаемых курсов на самом деле не соответствуют заявленным компетенциям и навыкам. Секрет кроется в том, что за основу таких продуктов часто берется просто скопированная информация из интернета. Тем не менее, ситуация не безвыходная, так как всё же можно найти курсы, достойные внимания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».