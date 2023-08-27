Группа туристов пропала в Башкирии

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В седьмом часу вечера группа туристов в составе 7 человек отправилась внутрь Киндерлинской пещеры с селе Имендяшево Гафурийского района. Двое из них вскоре вернулись обратно, а остальные пятеро перестали выходить на связь, находясь вглуби пещеры. Связаться с ними не могли около полутора часов до вызова поисково-спасательной службы.
Тем не менее, помощь спасателей пропавшим не понадобилась. Те живые и невредимые выбрались самостоятельно.
Госкомитет по ЧС в Башкирии просит граждан сохранять осторожность во время нахождения на природе и напоминает, что в случае непредвиденной ситуации они могут обратиться за помощью в спецслужбы по номеру 112.
Ранее стало известно о том, что в Ишимбайском районе пропал турист из Уфы. Во время похода он провалился в расселину скалы.