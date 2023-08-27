Группа туристов пропала в Башкирии

В седьмом часу вечера группа туристов в составе 7 человек отправилась внутрь Киндерлинской пещеры с селе Имендяшево Гафурийского района. Двое из них вскоре вернулись обратно, а остальные пятеро перестали выходить на связь, находясь вглуби пещеры. Связаться с ними не могли около полутора часов до вызова поисково-спасательной службы.