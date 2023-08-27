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Гады, свадьба и дичь: показываем, что творится на самом большом фестивале еды в Уфе

Гады, свадьба и дичь: показываем, что творится на самом большом фестивале еды в Уфе

27 августа 2023, 02:00
В Уфе стартовал фестиваль «Есть!» — одно из самых крупных гастрономических мероприятий Поволжья. Mkset прогулялся по фестивалю и посмотрел, чем угощают уфимцев и что необычного можно попробовать

Все выходные на площади возле «Уфа Арены» разливается запах от мангалов, зазывая людей на ивент. Мероприятие стартовало еще в пятницу, но мы решили заглянуть в самый разгар фестиваля. Субботним днем здесь не протолкнуться — вдоль киосков с едой разгуливают толпы людей: от больших семей с детьми и подростков до пенсионеров и даже любителей алкогольных изысков. А все потому, что в этом году попробовать еду уфимцам и гостям города предлагают более 100 рестораторов.

Здесь есть всё и даже больше: привычный стритфуд, нежное крабовое мясо, ароматный шашлык, узбекский плов, яркие милкшейки и кухни разных народов.

Первым делом нас встречает густой мангальный дым Первым делом нас встречает густой мангальный дым
Первым делом нас встречает густой мангальный дым
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Проходим металлические рамы с охраной и сразу же теряемся в густом мангальном дыму. По ощущениям уже на пятую минуту на фестивале еды одежда пропитывается запахом горящих углей и розжига. Запахи смешиваются в один резкий аромат жареного мяса, плова и рыбы. Атмосфера напоминает что-то среднее между кухней ресторана без вытяжки и кемпингом на базе отдыха.

В начале площади на глаза сразу попадается интересный арт-объект, который привлекает внимание детей.

Огромное растаявшее мороженное -- отличный маркетинг киоска с мороженным.Огромное растаявшее мороженное -- отличный маркетинг киоска с мороженным.
Огромное растаявшее мороженное -- отличный маркетинг киоска с мороженным.
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Судя по толпам людей возле морепродуктов, креветки и рыба — одно из самых любимых гастрономических изысков у уфимцев. К привычной уличной еде народ как будто бы более равнодушен.

Креветки - выбор уфимцев Креветки - выбор уфимцев
Ароматная рыба в кляре Ароматная рыба в кляре
Аппетитные лангустины Аппетитные лангустины
Креветки - выбор уфимцев
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Замечаем, что дети чаще всего выбирают яркие милкшейки и пиццу.

Милкшейки и кукуруза - выбор детей Милкшейки и кукуруза - выбор детей
Милкшейки и кукуруза - выбор детей
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Судя по столам у гостей, второе по востребованности блюдо — ароматный шашлык. Также в тарелках часто встречается сытный плов.

куча шашлыка на шампурахкуча шашлыка на шампурах
Золотистый плов в чане. Хватит всем! Золотистый плов в чане. Хватит всем!
куча шашлыка на шампурах
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Большой выбор бургеров — их предлагают десятки разных ресторанов. Мясо и котлеты с булочками жарят прямо на гриле — спросом они пользуются.

Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Есть здесь все-таки некая атмосфера кемпинга и отдыха на природе. На открытом костре любой желающий может пожарить зефир на шпажке — дети в восторге, да и взрослые, кстати, тоже.

Зефир на костре Зефир на костре
Зефир на костре
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Гастрономический фестиваль — место контрастов. Здесь одновременно можно встретить молодоженов и любителей пенного за соседним столиком.

Молодожены тоже пришли на фестиваль Молодожены тоже пришли на фестиваль
Светлое нефильтрованное и кукуруза. Что может быть лучше? Светлое нефильтрованное и кукуруза. Что может быть лучше?
Молодожены тоже пришли на фестиваль
Фото: Денисенко Анастасия / mkset.ru

Многие рестораторы предлагали гостям попробовать кукурузу на гриле. И она оказалась на вкус совсем не та, что продаётся на пляжах юга России. Здесь она с дымком и специями.

С привычными лимонадами и кофе все понятно. Но вот что особенно порадовало гостей — так это чай из самовара.

Чай из настоящего самовараЧай из настоящего самовара
Чай из настоящего самовара
Фото: Денисенко Анастасия / mkset.ru

Из необычных десертов — персики на мангале, которые подавались с карамелью и шариком мороженого.

Необычная подача десертаНеобычная подача десерта
Необычная подача десерта
Фото: Денисенко Анастасия / mkset.ru

С таким десертом отлично сочетается кофе на песке.

Кофе на пескеКофе на песке
Кофе на песке
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Из необычного декора на фестивале — панцири краба и натуральные яблоки.

Панцири крабаПанцири краба
Яблоки на ниткахЯблоки на нитках
Панцири краба
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

«Гамарджоба, генацвале!», — примерно так встречают представители грузинской кухни в Уфе. Главные блюда на фестивале — хачапури и оджахури. Вкусно, сытно и колоритно.

Национальные грузинские костюмыНациональные грузинские костюмы
Аппетитные хачапуриАппетитные хачапури
Оджахури Оджахури
Национальные грузинские костюмы
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

По соседству — настоящая Азия. В меню осьминоги и прочие морские гады. На любителя, но от клиентов нет отбоя: чтобы попробовать, нужно отстоять большую очередь.

Пришли на фестиваль, а попали в АзиюПришли на фестиваль, а попали в Азию
Пришли на фестиваль, а попали в Азию
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Где-то здесь можно найти Серкан Болата. А если и нет, то ничего страшного — накормят вкусным турецким пловом. В подарок — фотографии с персонажами времен Османской империи.

Полное погружение в турецкую культуруПолное погружение в турецкую культуру
Вкуснейший турецкий пловВкуснейший турецкий плов
Полное погружение в турецкую культуру
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

«Коктики», «винишко» и глинтвейн. Рестораторы говорят, что это согревает в холодную погоду.

Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Завершаем свой гастрономический тур таксидермической «выставкой». Любители охоты точно оценят: здесь не только мясо дичи, но и чучела мертвых животных. Взрослые подходят к киоску с опаской, а вот дети не против пофотографироваться.

Голова оленя Голова оленя
Шкура убитого волкаШкура убитого волка
Голова оленя
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru

Трехдневный фестиваль еды в Уфе завершится завтра, 28 августа. На площади перед «Уфой Ареной» гостей так же будут ждать бесплатные развлечения и мастер-классы, а также море вкусной и разнообразной еды. Организаторы обещают «вишенку на торте» — фееричный салют. Ну, а пока есть время отведать деликатесы — ведь следующая такая возможность появится как минимум через год.

#Уфа#Башкортостан#Анастасия Денисенко
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