Гады, свадьба и дичь: показываем, что творится на самом большом фестивале еды в Уфе

Все выходные на площади возле «Уфа Арены» разливается запах от мангалов, зазывая людей на ивент. Мероприятие стартовало еще в пятницу, но мы решили заглянуть в самый разгар фестиваля. Субботним днем здесь не протолкнуться — вдоль киосков с едой разгуливают толпы людей: от больших семей с детьми и подростков до пенсионеров и даже любителей алкогольных изысков. А все потому, что в этом году попробовать еду уфимцам и гостям города предлагают более 100 рестораторов.