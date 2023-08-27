Гады, свадьба и дичь: показываем, что творится на самом большом фестивале еды в Уфе

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Все выходные на площади возле «Уфа Арены» разливается запах от мангалов, зазывая людей на ивент. Мероприятие стартовало еще в пятницу, но мы решили заглянуть в самый разгар фестиваля. Субботним днем здесь не протолкнуться — вдоль киосков с едой разгуливают толпы людей: от больших семей с детьми и подростков до пенсионеров и даже любителей алкогольных изысков. А все потому, что в этом году попробовать еду уфимцам и гостям города предлагают более 100 рестораторов.
Здесь есть всё и даже больше: привычный стритфуд, нежное крабовое мясо, ароматный шашлык, узбекский плов, яркие милкшейки и кухни разных народов.
Проходим металлические рамы с охраной и сразу же теряемся в густом мангальном дыму. По ощущениям уже на пятую минуту на фестивале еды одежда пропитывается запахом горящих углей и розжига. Запахи смешиваются в один резкий аромат жареного мяса, плова и рыбы. Атмосфера напоминает что-то среднее между кухней ресторана без вытяжки и кемпингом на базе отдыха.
В начале площади на глаза сразу попадается интересный арт-объект, который привлекает внимание детей.
Судя по толпам людей возле морепродуктов, креветки и рыба — одно из самых любимых гастрономических изысков у уфимцев. К привычной уличной еде народ как будто бы более равнодушен.
Замечаем, что дети чаще всего выбирают яркие милкшейки и пиццу.
Судя по столам у гостей, второе по востребованности блюдо — ароматный шашлык. Также в тарелках часто встречается сытный плов.
Большой выбор бургеров — их предлагают десятки разных ресторанов. Мясо и котлеты с булочками жарят прямо на гриле — спросом они пользуются.
Есть здесь все-таки некая атмосфера кемпинга и отдыха на природе. На открытом костре любой желающий может пожарить зефир на шпажке — дети в восторге, да и взрослые, кстати, тоже.
Гастрономический фестиваль — место контрастов. Здесь одновременно можно встретить молодоженов и любителей пенного за соседним столиком.
Многие рестораторы предлагали гостям попробовать кукурузу на гриле. И она оказалась на вкус совсем не та, что продаётся на пляжах юга России. Здесь она с дымком и специями.
С привычными лимонадами и кофе все понятно. Но вот что особенно порадовало гостей — так это чай из самовара.
Из необычных десертов — персики на мангале, которые подавались с карамелью и шариком мороженого.
С таким десертом отлично сочетается кофе на песке.
Из необычного декора на фестивале — панцири краба и натуральные яблоки.
«Гамарджоба, генацвале!», — примерно так встречают представители грузинской кухни в Уфе. Главные блюда на фестивале — хачапури и оджахури. Вкусно, сытно и колоритно.
По соседству — настоящая Азия. В меню осьминоги и прочие морские гады. На любителя, но от клиентов нет отбоя: чтобы попробовать, нужно отстоять большую очередь.
Где-то здесь можно найти Серкан Болата. А если и нет, то ничего страшного — накормят вкусным турецким пловом. В подарок — фотографии с персонажами времен Османской империи.
«Коктики», «винишко» и глинтвейн. Рестораторы говорят, что это согревает в холодную погоду.
Завершаем свой гастрономический тур таксидермической «выставкой». Любители охоты точно оценят: здесь не только мясо дичи, но и чучела мертвых животных. Взрослые подходят к киоску с опаской, а вот дети не против пофотографироваться.
Трехдневный фестиваль еды в Уфе завершится завтра, 28 августа. На площади перед «Уфой Ареной» гостей так же будут ждать бесплатные развлечения и мастер-классы, а также море вкусной и разнообразной еды. Организаторы обещают «вишенку на торте» — фееричный салют. Ну, а пока есть время отведать деликатесы — ведь следующая такая возможность появится как минимум через год.