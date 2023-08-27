Двухстороннее движение с сентября введут по одной из улиц Уфы

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 06:37
Двухстороннее движение будет введено по улице Мустая Карима, куда войдёт участок дороги от Кирова до Чернышевского.
Ранее вопрос об этом получил положительный отклик на межведомственной комиссии. Проект по организации дорожного движения в связи с изменениями уже разработан. На данный момент на участке уже нанесли дорожную разметку. Скоро там будут установлены знаки.
Администрация города призывает водителей быть предельно осторожными и следовать новым правилам проезда на этом участке пути.