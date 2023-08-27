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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Двухстороннее движение с сентября введут по одной из улиц Уфы

Двухстороннее движение с сентября введут по одной из улиц Уфы

27 августа 2023, 05:35
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Оно будет действовать с 4 сентября. Об этом сообщили в мэрии города.

Двухстороннее движение будет введено по улице Мустая Карима, куда войдёт участок дороги от Кирова до Чернышевского.

Ранее вопрос об этом получил положительный отклик на межведомственной комиссии. Проект по организации дорожного движения в связи с изменениями уже разработан. На данный момент на участке уже нанесли дорожную разметку. Скоро там будут установлены знаки.

Администрация города призывает водителей быть предельно осторожными и следовать новым правилам проезда на этом участке пути.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дорожная разметка#Анна Савельева#Двухстороннее движение#Мустая Карима
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