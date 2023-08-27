Дохлая кошка и гнилье вокруг: как путь к электричке в центре Уфы стал фильмом ужасов

В столице Башкирии помимо автобусов, маршруток и электротранспорта уже более 10 лет ходит городская электричка — железнодорожный состав, насквозь проезжающий всю Уфу, который уже стал альтернативой так и не построенному в городе метро. Все эти годы электричка работает с переменным успехом. Несколько раз ее запускали и отменяли, меняли маршруты и интенсивность движения. Например, на сегодняшний день по «городскому» маршруту ходят несколько поездов от Демы до Шакши и обратно. Путь в среднем занимает чуть больше 40 минут.