Дохлая кошка и гнилье вокруг: как путь к электричке в центре Уфы стал фильмом ужасов

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В столице Башкирии помимо автобусов, маршруток и электротранспорта уже более 10 лет ходит городская электричка — железнодорожный состав, насквозь проезжающий всю Уфу, который уже стал альтернативой так и не построенному в городе метро. Все эти годы электричка работает с переменным успехом. Несколько раз ее запускали и отменяли, меняли маршруты и интенсивность движения. Например, на сегодняшний день по «городскому» маршруту ходят несколько поездов от Демы до Шакши и обратно. Путь в среднем занимает чуть больше 40 минут.
Городская электричка проходит через несколько станций в Уфе: Правая Белая, Воронки (Горсовет), Городской дворец культуры (ГДК), Парковая, Черниковка, Спортивная. Еще пять лет назад, в 2017 году, экс-мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов анонсировал появление для городской электрички станций, подъездов и подходов, а также перехватывающих парковок. И до него было немало планов по организации соответствующей инфраструктуры для городской электрички, однако реализованы они так и не были.
Сегодня, когда в Уфе ремонтируется Шакшинский мост, к городским электричкам вновь приковано повышенное внимание. С их помощью в городе хотели снизить риски образования пробок из-за ремонта и дать горожанам альтернативу для передвижения в центр города и из него.
Все железнодорожные станции в черте Уфы сегодня оборудованы. На каких-то есть вокзальные здания, на каких-то — только платформы. Основные вопросы вызывают подходы к ним. Наше внимание привлекла станция «Городской дворец культуры».
Не станем утверждать, что там бешеный пассажиропоток, однако корреспондент Mkset на протяжении нескольких дней не один раз наблюдал за тем, как часто горожане пользуются станцией. По крайней мере, она точно не пустует.
Сама станция расположена за ГДК, в 15-20 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта. Путь до нее пролегает через близлежащий жилой массив из нескольких многоэтажек или через небольшую лесополосу.
И если рядом с домами дорога выглядит вполне привычной, чистой и оборудованной, то дальше как будто резко переносишься из центра столицы четырехмиллионной республики куда-то к окраинам. К станции имеется два подхода — и оба они буквально завалены мусором.
Первая асфальтированная дорожка или, вернее сказать, тропинка, тянется от угла улиц Чудинова и Блюхера. Асфальт здесь старый, в трещинах и «волнах» местами пропадает и появляется вновь. Здесь могут пройти только пешеходы. Дорога к станции проходит через небольшой лесной массив, несколько старых частных домов и развалин. По ее обочинам что только не встречается: пакеты, бутылки, строительный мусор и прочий бытовой хлам.
Вторая, основная дорога, проходит рядом с трамвайным депо. По ней можно с проспекта Октября доехать на машине прямо до станции. Асфальт здесь новый и ровный, но это единственное преимущество данного маршрута. Именно автомобиль может стать спасением от той вони, которая царит на этом пути.
Старые разрушенные бараки и постройки, кучи строительного и бытового мусора, мертвая разлагающаяся кошка и десятки килограммов гниющих яблок. Запахи от этого всего смешиваются воедино и дают кошмарную вонь, от которой начинаешь задыхаться.
Из плюсов — оба подхода к станции оборудованы светом. В условиях стремительно сокращающегося светового дня это особенно актуально. Однако окружающая станцию атмосфера нисколько не создает ощущение безопасности. О какой-либо привлекательности и речи быть не может.
Чтобы разобраться в ситуации с уборкой территории возле ж/д станции «ГДК» и организацией ее благоустройства, Mkset обратился в министерство транспорта Башкирии. Но там нас перенаправили в администрацию города. В мэрии Уфы в свою очередь указали на то, что этот вопрос находится в компетенции районов.
В администрации Орджоникидзевского района Уфы пообещали в ситуации разобраться.
«Путь до станции „Городской Дворец Культуры“ убирает регулярно МБУ „Служба по благоустройству Орджоникидзевского района“. Описанная вами мусорка находится в ведении УЖХ Орджоникидзевского района. Сигнал службам направлен. Порядок наведут. Благоустройство пути от остановки до самой станции в планах есть, но стоит вопрос финансирования. При определении его источников путь благоустроят», — ответили изданию чиновники.