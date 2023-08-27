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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Автомобиль федеральной службы попал в ДТП в Уфе

Автомобиль федеральной службы попал в ДТП в Уфе

27 августа 2023, 11:22
Фото: mkset.ru
Инцидент произошёл в воскресенье, 27 августа, в Советском районе города. Фотографиями с места произошедшего поделился очевидец Mkset.

Автомобиль представителей Росгвардии попал в ДТП во время движения на перекрёстке напротив дома по ул. Пархоменко, 97. На фотографиях видно, что от удара у транспортного средства даже отлетела часть переднего бампера. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить, поскольку в ГИБДД на момент написания материала не располагали информацией о происшествии.

Фото: mkset.ru

Несколькими днями ранее в Кумертау машина скорой помощи, направлявшаяся на место столкновения, сама попала в аварию. Пострадавшие отделались незначительными повреждениями.

#ДТП#Росгвардия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Советский район
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