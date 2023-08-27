Автомобиль федеральной службы попал в ДТП в Уфе

Автомобиль представителей Росгвардии попал в ДТП во время движения на перекрёстке напротив дома по ул. Пархоменко, 97. На фотографиях видно, что от удара у транспортного средства даже отлетела часть переднего бампера. Неизвестно, есть ли пострадавшие.