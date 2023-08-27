Автомобиль федеральной службы попал в ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Автомобиль представителей Росгвардии попал в ДТП во время движения на перекрёстке напротив дома по ул. Пархоменко, 97. На фотографиях видно, что от удара у транспортного средства даже отлетела часть переднего бампера. Неизвестно, есть ли пострадавшие.
Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить, поскольку в ГИБДД на момент написания материала не располагали информацией о происшествии.
Несколькими днями ранее в Кумертау машина скорой помощи, направлявшаяся на место столкновения, сама попала в аварию. Пострадавшие отделались незначительными повреждениями.