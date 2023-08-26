Жители Башкирии остались недовольны выступлением популярной певицы

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
25 августа певица Валерия выступила с концертом в Салавате, который был организован в честь 75-летия города. Это был второй день праздничных мероприятий в рамках празднования круглой даты.
Впрочем, выступление Валерии, которая была заявлена в качестве хедлайнера, вызвал очень противоречивую реакцию. В соцсетях зрители поделились своим мнением:
— Ушла звезда, даже не попрощалась. Я думала — просто кофе-брейк у нее наступил, наивная! Репертуар слабый, одно нытье, фанера, никаких эмоций артист не дал… — пишет Евгения Лиштван.
— Не припомню, чтобы в Салавате умели делать праздники. Люди, когда идут, изначально ожидают худшее увидеть. Начинается все с блюющих подростков, мусора, отсутствия туалетов и т. д. — считает Денис Басиров.
— Самый затратный и самый худший день города за последние 20 лет, — подчеркивает Максим Смирнов.
— Да хоть кого пригласить, всё равно будут все не довольны! Не так стоял, не так спел, не так свистел, — делится мнением Наталья Зайцева.