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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Жители Башкирии остались недовольны выступлением популярной певицы

Жители Башкирии остались недовольны выступлением популярной певицы

26 августа 2023, 13:04
Фото: скриншот из видео
Народная артистка России Валерия выступила на бесплатном концерте в Салавате 25 августа, но вызвала у зрителей неоднозначную реакцию.

25 августа певица Валерия выступила с концертом в Салавате, который был организован в честь 75-летия города. Это был второй день праздничных мероприятий в рамках празднования круглой даты.

Впрочем, выступление Валерии, которая была заявлена в качестве хедлайнера, вызвал очень противоречивую реакцию. В соцсетях зрители поделились своим мнением:

— Ушла звезда, даже не попрощалась. Я думала — просто кофе-брейк у нее наступил, наивная! Репертуар слабый, одно нытье, фанера, никаких эмоций артист не дал… — пишет Евгения Лиштван.
— Не припомню, чтобы в Салавате умели делать праздники. Люди, когда идут, изначально ожидают худшее увидеть. Начинается все с блюющих подростков, мусора, отсутствия туалетов и т. д. — считает Денис Басиров.
— Самый затратный и самый худший день города за последние 20 лет, — подчеркивает Максим Смирнов.
— Да хоть кого пригласить, всё равно будут все не довольны! Не так стоял, не так спел, не так свистел, — делится мнением Наталья Зайцева.
#Общество#Видео#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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