Запомнить, как подарили брошку: смотрим, чем живет первый в Башкирии Уфимский хоспис

Отметим, что в хосписе нет операционных и кабинетов для химиотерапии. Медперсонал не занимается лечением и диагностикой людей, в компетенции входит лишь облегчение симптомов болезней пациентов. К примеру, в Уфимском хосписе есть перевязочные, массажные кабинеты, оборудованный в том числе для малоподвижных пациентов бассейн и зал ЛФК. На оборудование некоторых из них фонд выиграл гранты, а на другие им был подарен сертификат.