Запомнить, как подарили брошку: смотрим, чем живет первый в Башкирии Уфимский хоспис

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Стационар «Уфимского хосписа» находится на улице Даяна Мурзина за СТЦ «Мега» и недалеко от известного ЖК «Цветы Башкирии». Принимает учреждение паллиативных пациентов, чьи заболевания не имеют потенциала реабилитации и сокращают срок жизни. Здесь есть детский и взрослый корпусы, отличить их можно по цвету — фасады «детства» окрашены разными цветами. Вход на территорию возможен только через КПП, однако для родственников пациентов доступ круглосуточный. Уже на этом этапе становятся понятны главные отличия хосписа от обычной больницы.
Различия чувствуются и после входа в хоспис: нет привычной угнетающей больничной обстановки с шумом и гамом, очередями и грубостью. На рецепции встречает сотрудница хосписа, готовая помочь и скоординировать родственников пациентов.
В хосписе все обустроено на деньги благотворителей и пожертвования, рассказывает пресс-секретарь фонда «Уфимский хоспис» Светлана Нигматуллина.
— У нас стоимость проекта больше миллиарда рублей, он на благотворительные пожертвования полностью. Я хожу здесь и знаю, что этот диван нам подарили, безделушки приносили разные люди, стеллажи нам мебельщики собрали, картины и часы нам подарили. Все, что здесь есть, — объединение усилий разных людей, — пояснила Светлана.
Дальше по коридору расположен пищевой блок. Светлана рассказывает, что еду готовят непосредственно в хосписе. Средства на эти цели выделяет в том числе и Минздрав Башкирии, однако обеспечить должное качество питания для пациентов на данные средства не получается.
— Мы получаем госзадание от министерства здравоохранения и получаем определенные суммы на содержание пациентов, куда входит питание, постельное белье. Но эта сумма не такая большая, чтобы создать нужный уровень питания. Поэтому мы привлекаем благотворителей — сейчас мы принимаем овощи, фрукты, зелень, — разъяснила представитель хосписа.
Меню самое разнообразное и подбирается с учетом медицинских показателей пациентов. Со слов Нигматуллиной, блюда для сотрудников хосписа и его пациентов ничем не отличаются.
В стационаре помимо комнат с пациентами есть различные кабинеты. В частности, открыты и действуют три молитвенные комнаты: для мусульман, православных и иудеев. Каждая оформлена в соответствии с канонами. Так, стены молебны для мусульман разрисованы сурами. Занимался этим имам, закрепленный за хосписом.
— Запрос на священнослужителей очень высокий. Скорее всего, в дальнейшем у нас будут дни закрепленные, когда они будут приезжать и медики им будут передавать пациентов. Со всех сторон религиозные деятели нас поддерживают, — добавила Светлана.
Действительно, при нас мама одной подопечной интересовалась, когда в хоспис придет батюшка, добавив, что 90-летняя бабушка в соседней палате также просила внести ее в список желающих провести религиозный обряд.
Однако пока в хосписе не обустроены еще некоторые комнаты. Например, сенсорная и комната прощаний.
Отметим, что в хосписе нет операционных и кабинетов для химиотерапии. Медперсонал не занимается лечением и диагностикой людей, в компетенции входит лишь облегчение симптомов болезней пациентов. К примеру, в Уфимском хосписе есть перевязочные, массажные кабинеты, оборудованный в том числе для малоподвижных пациентов бассейн и зал ЛФК. На оборудование некоторых из них фонд выиграл гранты, а на другие им был подарен сертификат.
— Вся процедура положительно влияет на эмоциональное состояние пациентов, вода расслабляет мышцы, работать намного легче и безболезненнее. Назначается бассейн исходя из состояния пациента, —поделилась работник лечебно-физической культуры в хосписе Айсылу.
Также пациенты и их родственники могут обратиться к психологу хосписа.
Все услуги, которые есть в хосписе, полностью бесплатны. И как рассказывает Светлана, это одна из причин, по которой только прибывшие пациенты к хоспису относятся с некоторым недоверием. Однако через какое-то время интересуются, когда можно приехать вновь. Дело в том, что максимальный срок пребывания в стационаре хосписа — 21 день.
В каждом блоке есть домашняя кухня и обеденная зона, куда есть доступ как пациентам, так и их близким. Обустроены кухни также на средства благотворителей. Как рассказывает Светлана, именно там случаются самые оживленные разговоры и даже споры. А когда у пациентов есть силы на подобные эмоции — это уже показатель эффективной работы.
Социальной жизнью подопечных занимаются волонтеры хосписа. Они организуют всевозможные мероприятия. Например, «тележки радости» — когда волонтеры ходят по палатам и предлагают пациентам различные украшения и игрушки. Происходит это обычно под музыку.
К примеру, в детском и взрослом блоках есть по два зимних сада, где пациенты с родственниками могут собраться и поговорить. Проводятся там также небольшие мероприятия, концерты.
— Задача волонтеров — душевная составляющая. Наши подопечные запоминают в основном такие вещи. Они же не запомнят, как здорово им ставил капельницу врач, но они запомнят, что им брошку подарили, что они ходили на шашлыки, — рассказывает Светлана.
В один из выходных дней, когда позволяла погода, на территории хосписа организовали барбекю с баянистом. До ухода из жизни на мероприятии успел побывать мужчина с онкозаболеванием. После его жена будет трогательно отзываться о последних днях супруга. Этой мыслью будут утешать себя и сотрудники хосписа.
— «Уфимский хоспис» — как дом. Это наша основная мерка, по которой мы отвечаем себе на разные вопросы. Как бы я сделала для своей бабушки, как бы я сделала, если бы это был мой ребенок. Но, несмотря на это, мы все же медицинское учреждение, и наша первая и самая главная задача — решить все вопросы, которые касаются симптоматики, болей, дыхания, кормления и противопролежневой терапии. В зависимости от каждого случая либо отпустить человека домой, если он того хочет, либо организовать последние дни его жизни так, чтобы они были прожиты максимально достойно и комфортно, — пояснила представитель хосписа.
Для пациентов и ухаживающих за ними родственников стационар «Уфимского хосписа» — это социальная передышка. В открытых источниках уже появляются первые отзывы о пребывании в стационаре. Так, Надежда К. подмечает изменения в эмоциональном состоянии своего отца, который «из мрачного, с тяжелыми мыслями человека превратился в благостного дедушку».
— Нашу социальную передышку я воспринимала в первую очередь как мой отпуск. В котором я не была семь лет, — делится впечатлением мама подопечного фонда.
Связь с родственниками поддерживается и после смерти подопечных. В беседе с корреспондентом Светлана рассказала о мальчике, который до 12 лет был здоровым, а после врачи обнаружили у него серьезное генетическое заболевание — синдром Melas (генетическое заболевание, связанное с мутациями в генах. Как правило, поражает центральноую нервную систему, мышечную ткань и различные органы — прим.ред.). Максимальный срок жизни после постановки диагноза — пять лет. К сожалению, мальчик скончался.
После его ухода родители попросили фонд посадить на территории тогда еще строящегося хосписа саженец дерева в память о сыне. Уже перед открытием родители мальчика оказывали волонтерскую помощь фонду и помогали хоспису распахнуть свои двери для тех, кому это важно и нужно.
На госпитализацию в стационар могут принять любого человека из Башкирии — для этого пациент должен получить направление у врача паллиативной службы, у которого он наблюдается. Направление может дать и выездная бригада фонда. Поступают в хоспис пациенты с различными диагнозами — как такого перечня заболеваний нет. Сотрудники обращают внимание на потенциал реабилитации и срок жизни пациента.
Чтобы помочь хоспису, можно сделать пожертвование на официальном сайте. На выбор это может быть помощь стационару, выездным службам или определенному подопечному. Помощь принимается и нематериальными вещами. В частности, требуется содействие фермерских хозяйств для поставки молочных продуктов и овощей.
Неравнодушные жители могут принести в хоспис ветошь, например, старое постельное белье. Обычно оно необходимо для первичных медицинских процедур и используется в каждом медицинском учреждении.
— У нас тяжелые подопечные, почти все лежачие. Прежде чем человека купать, необходимо все биологические массы убирать. Мы, естественно, привезенную ветошь стираем, обрабатываем и однократно используем, — объяснила Светлана.
Также можно стать волонтером фонда «Уфимский хоспис», заполнив анкету на сайте.
В настоящее время детский блок хосписа нуждается в заведующем детским отделением, педиатре и санитарах. Часть персонала для детского блока есть, но нельзя сказать, что штат полностью укомплектован.
— Здесь должен быть определенного склада ума, плюс мы сами не готовы взять любого, у нас тоже есть свои критерии. Нам очень важно, чтобы человек понимал, почему и куда он идет, что такое хоспис. У нас не диагнозы и пациенты, а отдельные люди, к каждому из них нужен индивидуальный подход, — поясняют в хосписе.