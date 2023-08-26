«Вы согласны?»: популярную блогершу вывели с концерта Элвина Грея в Уфе

По словам Миляуши Шайхелислямовой, во время концерта она попросила Элвина Грея дать ей интервью. Предположительно после того, как она взяла микрофон и обратилась в зал «Подписчики, вы согласны?», ее действия посчитали мешающими выступлению артиста. В итоге охранники вывели блогершу из зала, а Элвин Грей вдогонку сказал, что будет готов пообщаться, но не в день концерта.