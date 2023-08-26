«Вы согласны?»: популярную блогершу вывели с концерта Элвина Грея в Уфе

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По словам Миляуши Шайхелислямовой, во время концерта она попросила Элвина Грея дать ей интервью. Предположительно после того, как она взяла микрофон и обратилась в зал «Подписчики, вы согласны?», ее действия посчитали мешающими выступлению артиста. В итоге охранники вывели блогершу из зала, а Элвин Грей вдогонку сказал, что будет готов пообщаться, но не в день концерта.
При этом Миляуше удалось коротко пообщаться с супругой артиста Инзилей Юльякшиной и сестрой музыканта Региной.
Ранее Шайхелислямовой заинтересовалась налоговая. Позже она сама раскрыла причину произошедшего, а ее муж назвал версию, почему налоговая могла заинтересоваться ее блогом.
Напомним, ранее Mkset изучал судебные дела, где замешан лейбл певца из Башкирии Радика Юльякшина, после того, как компания «Арго плюс» этим летом взыскала с башкирского певца 820 тыс. руб.