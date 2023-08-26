В Уфе на развязке на въезде в Нагаево образовалась многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Судя по приложениям Яндекс.Навигатор и 2ГИС, на въезде и выезде из поселка Нагаево образовалась многокилометровая пробка. Судя по комментариям, которые оставляют автолюбители, затор образовался, как минимум, несколько часов назад. По одному из сообщений, пробка образовалась еще около 7 утра.
— Все окей! Стоим шесть лет. Но так все хорошо, — пишет местная жительница Нелли Ахметова.
— Что за ежедневное издевательство?! — спрашивает один из участников «стоянки».
Предположительно причиной пробки стали строительные работы около точки вливания новой транспортной развязки в Нагаевское шоссе, из-за которого и без того узкая дорога стала еще менее проходимой. Напомним, что согласно официальным данным новая транспортная развязка здесь должна открыться уже на следующей неделе — 1 сентября.
Автолюбители подчеркивают, что никаких объявлений об очередных транспортных ограничениях никто не публикует, что делает привычные поездки значительно сложнее.