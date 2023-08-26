В Уфе на развязке на въезде в Нагаево образовалась многокилометровая пробка

Судя по приложениям Яндекс.Навигатор и 2ГИС, на въезде и выезде из поселка Нагаево образовалась многокилометровая пробка. Судя по комментариям, которые оставляют автолюбители, затор образовался, как минимум, несколько часов назад. По одному из сообщений, пробка образовалась еще около 7 утра.