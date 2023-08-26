В центре Уфы ограничено движение из-за гала-концерта конкурса «Время героев»

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Сегодня, 26 августа с 14:00 до 23:59 для водителей закрыт проезд по ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина) и по улице Советской (от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции).
Также изменилась и схема движения нескольких автобусов, чьи маршруты обычно проходят по этим участкам дорог.
По информации уфимской мэрии, ограничения введены из-за проведения гала-концерта II Всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев» на Советской площади. 27 августа движение по этим участкам также будет закрыто.
Напомним, мероприятие приурочено ко дню рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России Миннигали Шаймуратова. В концерте примут участие заслуженные артисты России и известные эстрадные певцы, в их числе Марьям Мирабова, Иван Замотаев, Игорь Демарин, Глеб Матвейчук, Инна Рудник, Таисия Повалий, Аскар Абдразаков и другие.