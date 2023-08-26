В России за год школьные товары на маркетплейсе выросли почти в четыре раза

Учебники в среднем по России подорожали на 149%, а, например, в Забайкальском крае — на 308%. Отметим, что для анализа были взяты не вырванные из контекста пиковые цены, а средние за июль–август. Школьные костюмы выросли в цене на 237%, блузки и рубашки подорожали на 82-85%.