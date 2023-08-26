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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В России за год школьные товары на маркетплейсе выросли почти в четыре раза

В России за год школьные товары на маркетплейсе выросли почти в четыре раза

26 августа 2023, 15:17
Фото: 1MI
Анализ цен на школьные товары на популярном маркетплейсе показал, что для сбора ребенка в школу нужны средства немаленькие.

Аналитики составили инфографику, проанализировав цены на школьные товары на маркетплейсе в разных регионах.

Учебники в среднем по России подорожали на 149%, а, например, в Забайкальском крае — на 308%. Отметим, что для анализа были взяты не вырванные из контекста пиковые цены, а средние за июль–август. Школьные костюмы выросли в цене на 237%, блузки и рубашки подорожали на 82-85%.

В целом по России лидером в категории «школьная мебель» стали стеллажи для хранения учебников, — их ценники выросли на 87%. При этом, например, в Омской области школьная мебель подорожала на 171%.

Канцтовары тоже выросли в цене. Так, циркули за год подорожали на 194%, тетради — на 157%, ручки — на 134%, и это не предел: в Дагестане канцтовары и письменные принадлежности подорожали на 387%.

Фото: newizv.ru

Подробнее о том, сколько стоит собрать ребенка в школу, читайте в аналитике «Новых известий».

Напомним, ранее Wildberries, один из самых популярных маркетплейсов в России, попал в поле зрения республиканских СМИ, но не из-за забастовки рабочих или платного возврата товаров. По словам работницы сортировочного центра в Уфе 23-летней Камилы, женщина на рабочем месте заразилась мышиной лихорадкой.

#Общество#Андрей Королев
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