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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Водитель-пенсионер погиб в ДТП после встречного столкновения с грузовиком

В Башкирии водитель-пенсионер погиб после столкновения с грузовиком

26 августа 2023, 13:28

Водитель-пенсионер погиб в ДТП после встречного столкновения с грузовиком

ДТП произошло во втором часу дня на 1241 км автодороги М-7 «Волга».

Сегодня, 26 августа, во втором часу дня, произошла на 1241 км автодороги М-7 «Волга» произошла авария с трагическим исходом. По предварительным данным, водитель 1947 года рождения за рулем «Дэу Матиз» врезался во встречную грузовую фуру «Скания». В результате «Матиз» отбросило на сзади идущей «Фольксваген Тигуан».

В результате ДТП водитель «Дэу» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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