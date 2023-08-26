В Башкирии водитель-пенсионер погиб после столкновения с грузовиком

Сегодня, 26 августа, во втором часу дня, произошла на 1241 км автодороги М-7 «Волга» произошла авария с трагическим исходом. По предварительным данным, водитель 1947 года рождения за рулем «Дэу Матиз» врезался во встречную грузовую фуру «Скания». В результате «Матиз» отбросило на сзади идущей «Фольксваген Тигуан».