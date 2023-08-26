В Башкирии водитель-пенсионер погиб после столкновения с грузовиком

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
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Updated Сегодня, 13:35
Сегодня, 26 августа, во втором часу дня, произошла на 1241 км автодороги М-7 «Волга» произошла авария с трагическим исходом. По предварительным данным, водитель 1947 года рождения за рулем «Дэу Матиз» врезался во встречную грузовую фуру «Скания». В результате «Матиз» отбросило на сзади идущей «Фольксваген Тигуан».
В результате ДТП водитель «Дэу» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.