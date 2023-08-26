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В Кумертау скорая помощь попала в аварию по дороге на ДТП

В Башкирии скорая помощь ехала на ДТП и попала в аварию

26 августа 2023, 07:08
Фото: Госкомитет ЧС по РБ

В Кумертау скорая помощь попала в аварию по дороге на ДТП

В Кумертау скорая помощь выехала на ДТП и попала в аварию вечером 25 августа.

Поздно вечером 25 августа в Кумертау на ул. К. Маркса произошло ДТП. По предварительной информации, водитель машины Ford не справился с управлением и врезался в здание института. В автомобиле находились мужчина 2001 г. р. и женщина 2003 г. р. Оба получили незначительные телесные повреждения, выбрались самостоятельно и были госпитализированы в местную ГКБ.

Вскоре на расстоянии 150 м от этого ДТП, на перекрестке с ул. Советской, произошло второе ДТП. Предварительно скорая помощь ехала к месту аварии, и автомобилю не уступил дорогу водитель Skoda. В результате столкновения скорая опрокинулась и по касательной врезалась в «Ладу Калина». Водитель скорой помощи, врач, санитарка и водитель «Шкоды» получили незначительные повреждения — все госпитализированы в ГКБ Кумертау. В «Калине» было два человека, они не пострадали.

Фото: Госкомитет по ЧС РБ

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил сформировать дорожную карту по снижению смертности в ДТП. По его словам, в целом ситуация улучшается, особенно по факторам, с которыми работа ведется «с повышенным вниманием». (ДТП с пьяными водителями и ДТП с пешеходами). Но при этом «есть участки, где количество аварий растет, будем работать над этим».

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан#Новости Башкирии
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