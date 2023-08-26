В Башкирии скорая помощь ехала на ДТП и попала в аварию

Вскоре на расстоянии 150 м от этого ДТП, на перекрестке с ул. Советской, произошло второе ДТП. Предварительно скорая помощь ехала к месту аварии, и автомобилю не уступил дорогу водитель Skoda. В результате столкновения скорая опрокинулась и по касательной врезалась в «Ладу Калина». Водитель скорой помощи, врач, санитарка и водитель «Шкоды» получили незначительные повреждения — все госпитализированы в ГКБ Кумертау. В «Калине» было два человека, они не пострадали.