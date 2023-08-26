В Башкирии двое местных жителей до смерти избили мужчину из-за подозрений в абьюзе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Двоим жителям Дуванского района 44 и 34 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, 21 августа обвиняемые распивали алкоголь у своей знакомой. В процессе женщина сообщила, что ее бывший сожитель в период совместного проживания бил ее. При этом ранее 21 августа он звонил и предложил встретиться, чтобы поговорить.
Обвиняемые в состоянии опьянения решили вступиться и поехали вместе с ней к предполагаемому обидчику. Во дворе его дома между бывшими сожителями произошла ссора, в нее вмешались обвиняемые и в итоге избили хозяина дома, в том числе — руками и ногами по голове. Злоумышленники покинули место преступления, но поздним вечером вернулись, решив проверить, все ли в порядке. Они обнаружили потерпевшего уже без признаков жизни и скрылись. Утром тело обнаружила новая сожительница потерпевшего, она и обратилась в полицию.
Личности обвиняемых были установлены, их задержали, они сознались в содеянном.
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначены судебные экспертизы.
Напомним, в прошлом году на почве домашнего насилия в Башкирии произошло резонансное убийство. Летом 2022-го молодую чиновницу Дину Махиянову, которая неоднократно обращалась в полицию из-за угроз своего супруга, убил бывший муж у ворот дома ее родителей. Он подкараулил ее поздним вечером и нанес 14 ножевых ранений.