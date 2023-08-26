В Башкирии двое местных жителей до смерти избили мужчину из-за подозрений в абьюзе

Обвиняемые в состоянии опьянения решили вступиться и поехали вместе с ней к предполагаемому обидчику. Во дворе его дома между бывшими сожителями произошла ссора, в нее вмешались обвиняемые и в итоге избили хозяина дома, в том числе — руками и ногами по голове. Злоумышленники покинули место преступления, но поздним вечером вернулись, решив проверить, все ли в порядке. Они обнаружили потерпевшего уже без признаков жизни и скрылись. Утром тело обнаружила новая сожительница потерпевшего, она и обратилась в полицию.