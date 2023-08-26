«Совсем по-осеннему»: выходные и начало недели в Башкирии будет холодным и дождливым

Как сообщает Башгидрометцентр, в выходные дни по республике сохранится холодная погода. Из-за северных воздушных масс температурный фон будет ниже нормы. Ночью температура воздуха опустится до +2…+8°, в отдельных восточных районах сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2°. При этом 27 августа дожди ожидаются в большинстве районов республики.