«Совсем по-осеннему»: выходные и начало недели в Башкирии будет холодным и дождливым

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Как сообщает Башгидрометцентр, в выходные дни по республике сохранится холодная погода. Из-за северных воздушных масс температурный фон будет ниже нормы. Ночью температура воздуха опустится до +2…+8°, в отдельных восточных районах сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2°. При этом 27 августа дожди ожидаются в большинстве районов республики.
В ведомстве также уточнили, что в начале следующей недели территория Башкортостана окажется в циркуляции циклона, сформировавшегося над Средним Уралом.
— Уже будет совсем по-осеннему. Ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем понизится до +9…+14°, — прокомментировали в Башгидрометцентре.