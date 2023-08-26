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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Выходные и начало новой недели в Башкирии будут холодными и дождливыми

«Совсем по-осеннему»: выходные и начало недели в Башкирии будет холодным и дождливым

26 августа 2023, 11:24
Фото: 1MI

Выходные и начало новой недели в Башкирии будут холодными и дождливыми

Территория Башкортостана оказалась в циркуляции циклона, в итоге выходные и начало рабочей недели в Башкирии будет пасмурным и дождливым.

Как сообщает Башгидрометцентр, в выходные дни по республике сохранится холодная погода. Из-за северных воздушных масс температурный фон будет ниже нормы. Ночью температура воздуха опустится до +2…+8°, в отдельных восточных районах сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2°. При этом 27 августа дожди ожидаются в большинстве районов республики.

В ведомстве также уточнили, что в начале следующей недели территория Башкортостана окажется в циркуляции циклона, сформировавшегося над Средним Уралом.

— Уже будет совсем по-осеннему. Ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем понизится до +9…+14°, — прокомментировали в Башгидрометцентре.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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