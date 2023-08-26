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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Социальные предприниматели в Башкирии могут получить гранты

Социальные предприниматели в Башкирии могут получить гранты

26 августа 2023, 13:00
Фото: 1MI
Прием заявок на гранты стартует для социальных предпринимателей из Башкирии. Такая господдержка оказывается по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

— Социальные предприниматели Башкортостана могут претендовать на гранты до 500 тыс. рублей, которые предусмотрены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Прием документов на конкурс стартовал и продлится до 18 сентября, — отметили в Министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Конкурс включает несколько этапов: прохождение обучения по акселерационной программе, подачу заявки и защиту своего проекта перед конкурсной комиссией. Победители после получения господдержки должны будут продолжать социальную деятельность и подтверждать свой статус в течение трех лет. Предприниматели могут направить средства гранта на различные цели, включая ремонт и аренду помещения, закупку оргтехники и оборудования, оплату коммунальных платежей и многие другие задачи.

Документы для участия в конкурсе необходимо подать в Министерство предпринимательства и туризма РБ. С порядком его проведения, условиями и требованиями к претендентам на грант можно ознакомиться на сайте.

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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