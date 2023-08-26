Социальные предприниматели в Башкирии могут получить гранты

Конкурс включает несколько этапов: прохождение обучения по акселерационной программе, подачу заявки и защиту своего проекта перед конкурсной комиссией. Победители после получения господдержки должны будут продолжать социальную деятельность и подтверждать свой статус в течение трех лет. Предприниматели могут направить средства гранта на различные цели, включая ремонт и аренду помещения, закупку оргтехники и оборудования, оплату коммунальных платежей и многие другие задачи.