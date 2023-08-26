Социальные предприниматели в Башкирии могут получить гранты

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
— Социальные предприниматели Башкортостана могут претендовать на гранты до 500 тыс. рублей, которые предусмотрены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Прием документов на конкурс стартовал и продлится до 18 сентября, — отметили в Министерстве предпринимательства и туризма РБ.
Конкурс включает несколько этапов: прохождение обучения по акселерационной программе, подачу заявки и защиту своего проекта перед конкурсной комиссией. Победители после получения господдержки должны будут продолжать социальную деятельность и подтверждать свой статус в течение трех лет. Предприниматели могут направить средства гранта на различные цели, включая ремонт и аренду помещения, закупку оргтехники и оборудования, оплату коммунальных платежей и многие другие задачи.
Документы для участия в конкурсе необходимо подать в Министерство предпринимательства и туризма РБ. С порядком его проведения, условиями и требованиями к претендентам на грант можно ознакомиться на сайте.
Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.