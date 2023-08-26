Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Реконструкцию Шакшинского моста в Уфе хотят завершить раньше срока. В настоящее время на мосту ведутся подготовительные работы. Уже обустроены подъездные пути к паромной переправе, выделена дополнительная полоса движения на выезд из Уфы.
— Планируем приступить к демонтажу балок пролетных строений в пролете 2-3. Все настроены завершить работы раньше обозначенных сроков. Прошу всех с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и учитывать их при планировании поездок, — написал Ратмир Мавлиев.
Ремонт Шакшинского моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В связи подготовкой к реконструкции с 31 июля 2023 года до 28 февраля 2025 года две полосы проезжей части мостового перехода (из четырех) будут закрыты для движения автотранспорта в одном направлении.
Кроме этого, на время капитального ремонта проезд грузовых автомобилей по мосту в обоих направлениях полностью ограничивается. Так, заезд в город грузового транспорта возможен через федеральную трассу М-5 Самара — Уфа — Челябинск — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт (в обратном направлении можно использовать такой же маршрут).
Напомним, до 23 октября работает паромное сообщение на переправе «Князево» через реку Уфу.