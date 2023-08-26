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Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока

Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока

26 августа 2023, 11:06
Фото: 1MI
По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, все настроены завершить работы по шакшинскому мосту раньше обозначенных сроков.

Реконструкцию Шакшинского моста в Уфе хотят завершить раньше срока. В настоящее время на мосту ведутся подготовительные работы. Уже обустроены подъездные пути к паромной переправе, выделена дополнительная полоса движения на выезд из Уфы.

— Планируем приступить к демонтажу балок пролетных строений в пролете 2-3. Все настроены завершить работы раньше обозначенных сроков. Прошу всех с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и учитывать их при планировании поездок, — написал Ратмир Мавлиев.

Ремонт Шакшинского моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В связи подготовкой к реконструкции с 31 июля 2023 года до 28 февраля 2025 года две полосы проезжей части мостового перехода (из четырех) будут закрыты для движения автотранспорта в одном направлении.

Кроме этого, на время капитального ремонта проезд грузовых автомобилей по мосту в обоих направлениях полностью ограничивается. Так, заезд в город грузового транспорта возможен через федеральную трассу М-5 Самара — Уфа — Челябинск — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт (в обратном направлении можно использовать такой же маршрут).

Напомним, до 23 октября работает паромное сообщение на переправе «Князево» через реку Уфу.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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