Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока

Кроме этого, на время капитального ремонта проезд грузовых автомобилей по мосту в обоих направлениях полностью ограничивается. Так, заезд в город грузового транспорта возможен через федеральную трассу М-5 Самара — Уфа — Челябинск — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт (в обратном направлении можно использовать такой же маршрут).