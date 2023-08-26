Роспотребнадзор РБ прокомментировал загрязнение воздуха из-за сжигания зараженных кур

Специалисты Роспотребнадзора РБ круглосуточно проводят замеры и контролируют качество атмосферного воздуха в местах, где зараженных птичьим гриппом кур сжигают в специальных котлованах, а также в ближайших населенных пунктах Уфимского района. Как сообщают в ведомстве, за весь период Центр гигиены и эпидемиологии зафиксировал «единичные случаи превышения гигиенических нормативов».