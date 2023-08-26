Роспотребнадзор РБ прокомментировал загрязнение воздуха из-за сжигания зараженных кур

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Специалисты Роспотребнадзора РБ круглосуточно проводят замеры и контролируют качество атмосферного воздуха в местах, где зараженных птичьим гриппом кур сжигают в специальных котлованах, а также в ближайших населенных пунктах Уфимского района. Как сообщают в ведомстве, за весь период Центр гигиены и эпидемиологии зафиксировал «единичные случаи превышения гигиенических нормативов».
Также Роспотребнадзор применил в адрес птицефабрики «Башкирская», которая была признана очагом заболевания, меры административного воздействия. Ситуация остается на контроле.
Напомним, 11 августа стало известно об очаге птичьего гриппа в Башкирии. Населенные пункты в радиусе 5 километров от авдонской птицефабрики были включены в угрожаемую зону. С 12 августа началось сжигание заболевших кур в специальных котлованах. Вскоре местные жители стали жаловаться на удушающий запах с мест сжигания.