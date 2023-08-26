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Милонов предложил пересмотреть состав прокатной комиссии Минкульта для оценки кино

26 августа 2023, 07:52
Возникший скандал вокруг фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм» стал поводом для депутата Госдумы Виталия Милонова высказать идею о необходимости пересмотра процесса выдачи прокатных удостоверений, а также о вовлечении религиозных деятелей в оценку кинофильмов.

Конфликт вызвала сцена из фильма, где главный герой совершает насилие над спящей девушкой в автомобиле. В ответ на общественное возмущение, Министерство культуры отозвало прокатное разрешение на показ фильма, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Милонов выразил свою точку зрения по данному вопросу, считая, что проблема заключается в текущем механизме выдачи прокатных удостоверений и, более конкретно, в составе комиссии, отвечающей за этот процесс.

Депутат подчеркнул, что данная комиссия внимательно рассматривает каждый фильм перед выдачей разрешения. Он также уверен, что информация о том, будто некоторые фильмы получают удостоверения без должной проверки, является лишь слухом.

Однако Милонов отметил, что возникают вопросы к экспертам, которые принимают решения о выдаче удостоверений. По его мнению, иногда кажется, что эти эксперты не учитывают нравственные аспекты и приличие кинокартины, склоняясь к «альтернативному искусству». В этой связи он предложил ввести в процесс оценки кинофильмов религиозных деятелей, которые могли бы внести свою точку зрения на нравственный аспект произведений.

Однако, по словам Милонова, окончательные решения по вопросам искусства не стоит принимать исключительно депутатам, а следует привлекать специалистов с адекватной моральной оценкой. В этом случае пересмотр состава прокатной комиссии может способствовать разрешению данной проблемы.

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