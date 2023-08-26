Милонов предложил пересмотреть состав прокатной комиссии Минкульта для оценки кино

Однако Милонов отметил, что возникают вопросы к экспертам, которые принимают решения о выдаче удостоверений. По его мнению, иногда кажется, что эти эксперты не учитывают нравственные аспекты и приличие кинокартины, склоняясь к «альтернативному искусству». В этой связи он предложил ввести в процесс оценки кинофильмов религиозных деятелей, которые могли бы внести свою точку зрения на нравственный аспект произведений.