mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Мэрия Уфы продала бывшую усадьбу Рябинина в центре города за 9,5 млн рублей

Мэрия Уфы продала старинный особняк в историческом центре города за 9,5 млн рублей

26 августа 2023, 11:00
Фото: 1MI

Мэрия Уфы продала бывшую усадьбу Рябинина в центре города за 9,5 млн рублей

ООО «Уралрегионстрой» победило в аукционе по продаже здания бывшей усадьбы Рябинина (ул.Гоголя, 24) в Уфе. Контракт заклюат по его начальной стоимости — 9,5 млн руб. Это следует из протокола подведения итогов аукциона.

ООО «Уралрегионстрой» была единственным участником торгов, на которых одержало победу. Здание бывшей усадьбы Рябинина (Уфа, ул. Гоголя, 24) достанется победителю по начальной стоимости в 9,5 млн руб. Добавим, что компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

Площадь трехэтажного бревенчатого дома 1917 года постройки составляет 368 кв. м. Земельного участок, на котором расположено здание, также переходит в собственность покупателя. Напомним, в 2019 году здание обрело статус выявленного объекта культурного наследия.

Образец уфимского деревянного зодчества, усадьба Рябинина была построена в 1917 году. Является образцом уфимского деревянного зодчества. По данным переписи 1879 года, домовладение принадлежало чиновнице Анне Тихановской, в 1897 году перешло к ее наследникам. Начиная с 1904 года хозяином дома был действительный статский советник Николай Рябинин. В 1923 году здание было национализировано, и в дальнейшем передано для муниципальных нужд. Объект был расселен как аварийный.

Напомним, в 2019 году в рамках волонтерского фестиваля «Том Сойер Фест» была отремонтирована часть усадьбы Рябинина по адресу ул. Гоголя, 26а. Этот дом знаменит тем, что в нем жил и работал основоположник терапевтической школы Башкирии, профессор БГМИ Дмитрий Татаринов (1877-1956), а также его супруга Валентина Михайловна, его помощница и секретарь (по некоторым данным, дочь хозяина усадьбы Рябинина). Примечательно, что старанием жильцов и работников Национального Музея РБ сохранились личные вещи и обстановка комнаты ученого.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
Подпишитесь
«Вы согласны?»: популярную блогершу вывели с концерта Элвина Грея в Уфе
Сегодня, 07:24
«Наше село умирает». Репортаж из Авдона, где на птицефабрике нашли птичий грипп
Вчера, 07:45
«Выглядела недовольной»: свадьба обычной уфимки попала в популярное телешоу
Сегодня, 08:13
«Будет обязан»: юрист из Уфы рассказал про повестки о мобилизационном предписании
Вчера, 08:34
Запомнить, как подарили брошку: смотрим, чем живет первый в Башкирии Уфимский хоспис
Сегодня, 04:00
Жители Башкирии остались недовольны выступлением популярной певицы
Сегодня, 13:04