Мэрия Уфы продала старинный особняк в историческом центре города за 9,5 млн рублей

Образец уфимского деревянного зодчества, усадьба Рябинина была построена в 1917 году. Является образцом уфимского деревянного зодчества. По данным переписи 1879 года, домовладение принадлежало чиновнице Анне Тихановской, в 1897 году перешло к ее наследникам. Начиная с 1904 года хозяином дома был действительный статский советник Николай Рябинин. В 1923 году здание было национализировано, и в дальнейшем передано для муниципальных нужд. Объект был расселен как аварийный.