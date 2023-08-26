Мэрия Уфы продала старинный особняк в историческом центре города за 9,5 млн рублей

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ООО «Уралрегионстрой» была единственным участником торгов, на которых одержало победу. Здание бывшей усадьбы Рябинина (Уфа, ул. Гоголя, 24) достанется победителю по начальной стоимости в 9,5 млн руб. Добавим, что компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.
Площадь трехэтажного бревенчатого дома 1917 года постройки составляет 368 кв. м. Земельного участок, на котором расположено здание, также переходит в собственность покупателя. Напомним, в 2019 году здание обрело статус выявленного объекта культурного наследия.
Образец уфимского деревянного зодчества, усадьба Рябинина была построена в 1917 году. Является образцом уфимского деревянного зодчества. По данным переписи 1879 года, домовладение принадлежало чиновнице Анне Тихановской, в 1897 году перешло к ее наследникам. Начиная с 1904 года хозяином дома был действительный статский советник Николай Рябинин. В 1923 году здание было национализировано, и в дальнейшем передано для муниципальных нужд. Объект был расселен как аварийный.
Напомним, в 2019 году в рамках волонтерского фестиваля «Том Сойер Фест» была отремонтирована часть усадьбы Рябинина по адресу ул. Гоголя, 26а. Этот дом знаменит тем, что в нем жил и работал основоположник терапевтической школы Башкирии, профессор БГМИ Дмитрий Татаринов (1877-1956), а также его супруга Валентина Михайловна, его помощница и секретарь (по некоторым данным, дочь хозяина усадьбы Рябинина). Примечательно, что старанием жильцов и работников Национального Музея РБ сохранились личные вещи и обстановка комнаты ученого.