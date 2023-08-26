«Выглядела недовольной»: свадьба обычной уфимки попала в популярное телешоу

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В очередном выпуске шоу «Четыре свадьбы» 21-летняя девушка соперничала с 43-летней Еленой (Выкса), 19-летней Юлией (Москва) и 28-летней Дарьей (Санкт-Петербург). По правилам шоу, участницы оценивают свадьбы друг друга, победительницу ждет крупный денежный приз.
Дарья учится на инженера по охране труда в УГНТУ. Ее возлюбленный Дмитрий работает вахтовым методом, ему 24 года. По его словам, Дарья властная и ревнивая, несмотря на это он ее любит и балует дорогими подарками. Так, обручальное кольцо Дарьи стоило 120 тыс. руб. Как уточняет «Комсомольская правда», свадьба Дарьи и Дмитрия прошла в Москве, в ресторане с яркой шоу-программой — были выступления акробатов и танцевальные номера с необычными костюмами в перьях. На торжество было потрачено около 250 тыс. руб.
В результате Дарья заняла второе место, уступив Елене из Выксы. По мнению остальных конкурсанток, шоу-программа была слишком насыщенной, а угощение их не особенно удивило. Кроме того, по их словам, на свадьбах остальных конкурсанток Дарья много критиковала и постоянно выглядела недовольной.