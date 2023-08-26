«Выглядела недовольной»: свадьба обычной уфимки попала в популярное телешоу

Дарья учится на инженера по охране труда в УГНТУ. Ее возлюбленный Дмитрий работает вахтовым методом, ему 24 года. По его словам, Дарья властная и ревнивая, несмотря на это он ее любит и балует дорогими подарками. Так, обручальное кольцо Дарьи стоило 120 тыс. руб. Как уточняет «Комсомольская правда», свадьба Дарьи и Дмитрия прошла в Москве, в ресторане с яркой шоу-программой — были выступления акробатов и танцевальные номера с необычными костюмами в перьях. На торжество было потрачено около 250 тыс. руб.