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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 09:36

Свадьба уфимки в московском ресторане стало эпизодом популярного телешоу

«Выглядела недовольной»: свадьба обычной уфимки попала в популярное телешоу

26 августа 2023, 08:13
Фото: скриншот телешоу

Свадьба уфимки в московском ресторане стало эпизодом популярного телешоу

Дарья из Уфы приняла участие в очередном выпуске шоу «Четыре свадьбы», которое вышло на телеканале «Пятница» 24 августа.

В очередном выпуске шоу «Четыре свадьбы» 21-летняя девушка соперничала с 43-летней Еленой (Выкса), 19-летней Юлией (Москва) и 28-летней Дарьей (Санкт-Петербург). По правилам шоу, участницы оценивают свадьбы друг друга, победительницу ждет крупный денежный приз.

Дарья учится на инженера по охране труда в УГНТУ. Ее возлюбленный Дмитрий работает вахтовым методом, ему 24 года. По его словам, Дарья властная и ревнивая, несмотря на это он ее любит и балует дорогими подарками. Так, обручальное кольцо Дарьи стоило 120 тыс. руб. Как уточняет «Комсомольская правда», свадьба Дарьи и Дмитрия прошла в Москве, в ресторане с яркой шоу-программой — были выступления акробатов и танцевальные номера с необычными костюмами в перьях. На торжество было потрачено около 250 тыс. руб.

В результате Дарья заняла второе место, уступив Елене из Выксы. По мнению остальных конкурсанток, шоу-программа была слишком насыщенной, а угощение их не особенно удивило. Кроме того, по их словам, на свадьбах остальных конкурсанток Дарья много критиковала и постоянно выглядела недовольной.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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