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В Башкирии задержали водителя со 149 неоплаченными штрафами

Долг в 224 тысячи рублей: в Башкирии задержали водителя со 149 неоплаченными штрафами

26 августа 2023, 04:55
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

В Башкирии задержали водителя со 149 неоплаченными штрафами

Сотрудники Госавтоинспекции РБ задержали злостного нарушителя ПДД, за которым числится 149 штрафов. Это произошло в Стерлитамакском районе РБ 24 августа.

24 августа в Стерлитамакском районе РБ инспекторы ДПС задержали водителя, систематически нарушающего правила дорожного движения.

Благодаря ведомственной системе розыска транспортных средств «Паутина», инспекторы ДПС остановили автомобиль по ориентировке. 34-летний водитель, управлявший «Ладой Гранта», по данным Федеральной базы ГИБДД, имеет 149 нарушений ПДД на общую сумму 224 тыс. руб.

На место приехали сотрудники ФССП для составления процессуальных документов в отношении нарушителя.

— Сотрудники подразделений ГИБДД на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению в потоке транспортных средств и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Напомним, в августе сотрудники ДПС РБ задержали 28-летнего водителя, у которого был 81 неоплаченный штраф и задолженность на общую сумму 58 тыс. руб.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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