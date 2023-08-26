Долг в 224 тысячи рублей: в Башкирии задержали водителя со 149 неоплаченными штрафами

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Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 08:11
24 августа в Стерлитамакском районе РБ инспекторы ДПС задержали водителя, систематически нарушающего правила дорожного движения.
Благодаря ведомственной системе розыска транспортных средств «Паутина», инспекторы ДПС остановили автомобиль по ориентировке. 34-летний водитель, управлявший «Ладой Гранта», по данным Федеральной базы ГИБДД, имеет 149 нарушений ПДД на общую сумму 224 тыс. руб.
На место приехали сотрудники ФССП для составления процессуальных документов в отношении нарушителя.
— Сотрудники подразделений ГИБДД на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению в потоке транспортных средств и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.
Напомним, в августе сотрудники ДПС РБ задержали 28-летнего водителя, у которого был 81 неоплаченный штраф и задолженность на общую сумму 58 тыс. руб.