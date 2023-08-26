Башкирия в 44 раза увеличила экспорт молочной продукции

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
С начала года под контролем территориального управления Россельхознадзора из Башкирии в страны Таможенного союза экспортировали молочной продукции общим объемом 2785,1 тонны. При этом, высоким спросом в Казахстане пользуется не только коровье молоко, но и кобылье — кумыс. Национальный кисломолочный напиток башкир и казахов отгружен в соседнее государство общим весом в 1718 тонн. Оставшийся объем молочной продукции, а это чуть более 1067 тонн, составили сухое и сырое молоко.
Кроме того, в текущем году Башкирия экспортировала в Китай и Сербию 118 тонн сухого молока и сливочного масла. Следует отметить, что за прошлый год предприятия переработки региона отгрузили за рубеж 66 тонн своей продукции. Таким образом объем экспорта молочной продукции только за семь месяцев этого года уже увеличился более чем в 44 раза.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.