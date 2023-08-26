Башкирия в 44 раза увеличила экспорт молочной продукции

С начала года под контролем территориального управления Россельхознадзора из Башкирии в страны Таможенного союза экспортировали молочной продукции общим объемом 2785,1 тонны. При этом, высоким спросом в Казахстане пользуется не только коровье молоко, но и кобылье — кумыс. Национальный кисломолочный напиток башкир и казахов отгружен в соседнее государство общим весом в 1718 тонн. Оставшийся объем молочной продукции, а это чуть более 1067 тонн, составили сухое и сырое молоко.