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Жилые дома на неделю останутся без воды в Уфе: полный список адресов

Жилые дома на неделю останутся без воды в Уфе: полный список адресов

25 августа 2023, 08:55
Фото: 1MI
«Уфаводоканал» предупредил о временных отключениях холодного водоснабжения и назвал причину такого решения

От водоснабжения будут отключены 14 жилых домов и 10 административных зданий, расположенных в Калининском, Советском и Октябрьском районах города.

Подробный список объектов, которые будут временно отключены от воды:

с 11:00 ч. 28 августа до 10:00 ч. 29 августа

  • ул. Производственная 10/1
  • ул. Производственная
  • ул. Производственная 9

с 10:30 ч. 29 августа до 09:30 ч. 30 августа

  • ул. Менделеева, 155/2, 155/4
  • ул. М. Губайдуллина, 3, 5, 7, 11
  • ул. Ст. Злобина, 20, 20/1, 22/1а, 22/1б, 26, 28, 28/1, 28/2
  • ул. Обская, 16/1
  • ул. Ст. Злобина, 20/2
  • ул. Ст. Злобина, 22/1в, 24
  • ул. М. Губайдуллина, 13
  • ул. Красноводская, 11
  • ул. Ст. Злобина, 22/2

с 10:30 ч. 30 августа до 18:30 ч.

  • ул. Менделеева 171, 171/1, 171/2, 173, 175а, 175б, 177/1
  • ул. Менделеева 175/2
  • ул. Менделеева 171/1

с 10:30 ч. 31 августа до 22:30 ч.

  • ул. Пархоменко 133/3

Ранее Mkset писал о коммунальных авариях, которые произошли на этой неделе

#Общество#Город#Отключение воды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Уфаводоканал
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