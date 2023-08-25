Жилые дома на неделю останутся без воды в Уфе: полный список адресов

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
От водоснабжения будут отключены 14 жилых домов и 10 административных зданий, расположенных в Калининском, Советском и Октябрьском районах города.
Подробный список объектов, которые будут временно отключены от воды:
с 11:00 ч. 28 августа до 10:00 ч. 29 августа
с 10:30 ч. 29 августа до 09:30 ч. 30 августа
с 10:30 ч. 30 августа до 18:30 ч.
с 10:30 ч. 31 августа до 22:30 ч.
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