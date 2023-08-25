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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Пенсионеры из Башкирии отравились ложными опятами

Выяснилось, какими грибами отравились пенсионеры из Башкирии

25 августа 2023, 12:31
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

Пенсионеры из Башкирии отравились ложными опятами

Минздрав рассказал, какими именно грибами отравились пожилые люди и в каком состоянии они находятся сейчас.

Сообщается, что грибами, ставшими причиной отравления пятерых людей в селе Лаклы Салаватского района, являются ложные опята. Внешне они очень похожи на обычные опята, употребляемые в пищу, однако на деле являются ядовитыми. Спутать их бывает очень легко, если вы мало разбираетесь в грибах.

Минздрав также сообщил, что пожилые люди оправились от последствий. Сегодня их выписали их больницы

Ранее стало известно, что пострадавшие пенсионеры были доставлены в Малоязовскую ЦРБ.

#Пенсионеры#Новости Башкирии#Анна Савельева#Грибы#Село Лакты#Салаватский район#ЦРБ Малояза
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