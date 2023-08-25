Выяснилось, какими грибами отравились пенсионеры из Башкирии

Сообщается, что грибами, ставшими причиной отравления пятерых людей в селе Лаклы Салаватского района, являются ложные опята. Внешне они очень похожи на обычные опята, употребляемые в пищу, однако на деле являются ядовитыми. Спутать их бывает очень легко, если вы мало разбираетесь в грибах.