Выяснилось, какими грибами отравились пенсионеры из Башкирии

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Сообщается, что грибами, ставшими причиной отравления пятерых людей в селе Лаклы Салаватского района, являются ложные опята. Внешне они очень похожи на обычные опята, употребляемые в пищу, однако на деле являются ядовитыми. Спутать их бывает очень легко, если вы мало разбираетесь в грибах.
Минздрав также сообщил, что пожилые люди оправились от последствий. Сегодня их выписали их больницы
Ранее стало известно, что пострадавшие пенсионеры были доставлены в Малоязовскую ЦРБ.