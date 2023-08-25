Волонтеры ОМК объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Благовещенска

Особое внимание волонтеры уделили пенсионерам завода с проблемами по здоровью.



Авторы инициативы — председатель совета ветеранов благовещенского завода ОМК Татьяна Связева и сотрудница предприятия Анна Зиннатова — проводят благотворительный марафон «Не бойся, мы с тобой». На средства гранта, который волонтеры выиграли в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство», приобрели средства личной гигиены и уходовые принадлежности для пенсионеров предприятия, которые нуждаются в круглосуточном уходе и особых средствах гигиены. Также в фокус внимания волонтеров попали 27 благовещенских семей в трудной жизненной ситуации, для которых закупили наборы гуманитарной помощи, собранные с учетом их личных потребностей.



К акции подключились «серебряные» волонтеры завода и Совет ветеранов предприятия в полном составе. Передавая гуманитарные наборы, они навестили своих бывших коллег, поговорили и пожелали крепкого здоровья.



— Да, мы очень много всего закупили для заводских пенсионеров и семей района, — поделилась председатель совета ветеранов благовещенского завода ОМК Татьяна Связева. — Но, наверное, самым ценным в этой акции остается общение. Добрые слова поддержки, объятия и улыбки наших помощников в этой акции стали весомым дополнением к наборам нужных вещей. Времена сейчас нестабильные, стало больше нуждающихся в разной помощи — и гуманитарной, и эмоциональной поддержке. Я убеждена, что никто не должен оставаться один на один со своими трудностями. Для того, чтобы увеличить количество благополучателей и улучшить их жизни, мы приглашаем всех желающих поддержать наш благотворительный марафон.



Благотворительный марафон «Не бойся, мы с тобой» пройдет до конца ноября 2023 года. Штаб приема гуманитарной помощи расположен на благовещенском заводе ОМК (заводоуправление, каб. №2.09). Можно принести средства личной гигиены и безрецептурные медицинские препараты в заводской упаковке.



— ОМК через свои социальные программы часто поддерживает важные гуманитарные проекты. К ним присоединяются и наши сотрудники-волонтеры. Они закупают и собирают продукты и средства личной гигиены, которые потом передают тем, кому они нужнее всего, — многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Такая помощь позволяет им экономить деньги и направлять их на другие, более важные, нужды. Выручка, взаимопомощь, человечность — те ценности, которые есть в нашей компании и которые позволяют вместе справляться с любыми трудностями. Спасибо нашим коллегам, которые такие проекты инициируют, — поделился управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.