В транспортно-логистическом блоке ОАО «РЖД» готовы к новым совместным проектам

Posted 25 августа, 14:59
Published 25 августа, 14:59
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Кроме того, глава РЖД заявил о готовности к укреплению и расширению связей с грузоотправителями, операторами, регуляторами и различными видами транспорта, отметив, что стабильность положения компании в сфере грузоперевозок сохраняется. Он рассказал об активном участии РЖД в формировании новой конфигурации мировой системы логистики — как в широтных, так и в меридианных направлениях.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, перед российскими компаниями поставлена задача по укреплению технологической независимости, в частности — в транспортной сфере. Транспортная отрасль имеет большое значение для страны, обеспечивая связь между регионами. Глава Северной столицы пожелал ОАО «РЖД» успехов в решении этой задачи и выразил компании благодарность за то внимание, которое уделяется воспитанию молодых профессионалов.
В этом году в Санкт-Петербурге 23–25 августа проходила V конференция транспортно-логистического блока ОАО «РЖД». В ходе мероприятия была проведена панельная дискуссия «Новая логистика для новой экономики», участниками которой стали руководители ОАО «РЖД» и топовых российских транспортно-логистических компаний. Помимо этого, в ходе конференции была затронута актуальная тема развития международных транспортных коридоров.
В завершение мероприятия по итогам конкурса молодых специалистов, выдвинувших новые рационализаторские предложения для повышения эффективности работы транспортно-логистического блока РЖД, были выбраны лауреаты — авторы лучших проектов.