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В Санкт-Петербурге стартовали В2В-встречи деловых кругов в рамках Дней Башкортостана

В Санкт-Петербурге стартовали В2В-встречи деловых кругов в рамках Дней Башкортостана

25 августа 2023, 12:40
Фото: ТПП РБ
В Санкт-Петербурге сегодня начались Дни Башкортостана. В составе официальной делегации республики в Северной столице работает президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Бизнес-сообщество Башкортостана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня приняла в своих стенах Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата — одна из самых старейших и уважаемых в международной системе ТПП. Всего за стол переговоров сели более 100 компаний.

Открыл В2В-встречи президент Санкт-Петербургской ТПП Владимир Катенев.
Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил, что впереди насыщенная деловая программа. Он отметил значительный промышленный потенциал наших субъектов, рассказал об уже имеющихся связях между предприятиями и возможностях для дальнейшего развития.

Фото: ТПП РБ

Поприветствовал участников вице-премьер Правительства РБ Алан Марзаев. Он поблагодарил хозяев за радушный прием и возможность работать на площадке СПб ТПП.

— Несмотря на короткие сроки подготовки, мы смогли провести предварительную работу с предпринимателями, состыковать бизнес по отраслям. Для нас самое важное — подписание контрактов, чтобы работа, которая проводится по линии международной системы торгово- промышленных палат, приносила пользу бизнесу, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

В завершение официальной части ТПП РБ и СПб ТПП обновили соглашение о сотрудничестве с учетом новых инструментов экономического взаимодействия.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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