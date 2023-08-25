В Санкт-Петербурге стартовали В2В-встречи деловых кругов в рамках Дней Башкортостана

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Бизнес-сообщество Башкортостана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня приняла в своих стенах Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата — одна из самых старейших и уважаемых в международной системе ТПП. Всего за стол переговоров сели более 100 компаний.
Открыл В2В-встречи президент Санкт-Петербургской ТПП Владимир Катенев.
Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил, что впереди насыщенная деловая программа. Он отметил значительный промышленный потенциал наших субъектов, рассказал об уже имеющихся связях между предприятиями и возможностях для дальнейшего развития.
Поприветствовал участников вице-премьер Правительства РБ Алан Марзаев. Он поблагодарил хозяев за радушный прием и возможность работать на площадке СПб ТПП.
— Несмотря на короткие сроки подготовки, мы смогли провести предварительную работу с предпринимателями, состыковать бизнес по отраслям. Для нас самое важное — подписание контрактов, чтобы работа, которая проводится по линии международной системы торгово- промышленных палат, приносила пользу бизнесу, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
В завершение официальной части ТПП РБ и СПб ТПП обновили соглашение о сотрудничестве с учетом новых инструментов экономического взаимодействия.