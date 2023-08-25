В Санкт-Петербурге стартовали В2В-встречи деловых кругов в рамках Дней Башкортостана

Бизнес-сообщество Башкортостана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня приняла в своих стенах Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата — одна из самых старейших и уважаемых в международной системе ТПП. Всего за стол переговоров сели более 100 компаний.