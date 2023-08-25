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Posted 25 августа, 12:26

Published 25 августа, 12:26

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

25 августа 2023, 12:26
Фото: 1MI
Согласно аналитике «Известий», в России число неплательщиков по кредитам за год выросло на 3,3 млн человек

Число россиян, не расплатившихся по кредитам в I полугодии 2023 года, выросло до 17,7 млн человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 14,4 млн. Всего с неплательщиков планируется взыскать 2,5 трлн рублей. Больше всего должников насчитали в Московской, Челябинской, Свердловской областях, а также Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях.

Важно, что принудительное погашение банковских кредитов проблематично — мешает низкая платежеспособность россиян вкупе с задолженностью по налогам и оплате услуг ЖКХ. Также существенным минусом остается закредитованность должников.

Эксперты подчеркивают, что такая ситуация говорит не об ухудшении платежной дисциплины заемщиков, но о стратегии взыскания кредиторов. Так, в настоящее время доля судебного взыскания составляет около 50–80% (зависит от финансовой организации). Отчасти на это влияет и сформировавшийся стереотип, что суд встанет на сторону должников, хотя органы юстиции практически всегда принимают позицию кредитора.

Кроме того, характеризует эту ситуацию и то, что уровень долговой нагрузки ниже характерного для розничного кредитования в странах с развитой экономикой, но при этом население тратит большую долю доходов на товары первой необходимости.

В этом контексте отметим, что Минфин РФ поддержал идею кредитных каникул ждя многодетных семей. В условиях углубления демографической ямы многодетные семьи являются единственным источником увеличивающейся рождаемости.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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