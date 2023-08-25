В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

Эксперты подчеркивают, что такая ситуация говорит не об ухудшении платежной дисциплины заемщиков, но о стратегии взыскания кредиторов. Так, в настоящее время доля судебного взыскания составляет около 50–80% (зависит от финансовой организации). Отчасти на это влияет и сформировавшийся стереотип, что суд встанет на сторону должников, хотя органы юстиции практически всегда принимают позицию кредитора.