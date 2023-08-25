В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

Posted 25 августа, 12:26
Published 25 августа, 12:26
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Число россиян, не расплатившихся по кредитам в I полугодии 2023 года, выросло до 17,7 млн человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 14,4 млн. Всего с неплательщиков планируется взыскать 2,5 трлн рублей. Больше всего должников насчитали в Московской, Челябинской, Свердловской областях, а также Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях.
Важно, что принудительное погашение банковских кредитов проблематично — мешает низкая платежеспособность россиян вкупе с задолженностью по налогам и оплате услуг ЖКХ. Также существенным минусом остается закредитованность должников.
Эксперты подчеркивают, что такая ситуация говорит не об ухудшении платежной дисциплины заемщиков, но о стратегии взыскания кредиторов. Так, в настоящее время доля судебного взыскания составляет около 50–80% (зависит от финансовой организации). Отчасти на это влияет и сформировавшийся стереотип, что суд встанет на сторону должников, хотя органы юстиции практически всегда принимают позицию кредитора.
Кроме того, характеризует эту ситуацию и то, что уровень долговой нагрузки ниже характерного для розничного кредитования в странах с развитой экономикой, но при этом население тратит большую долю доходов на товары первой необходимости.
В этом контексте отметим, что Минфин РФ поддержал идею кредитных каникул ждя многодетных семей. В условиях углубления демографической ямы многодетные семьи являются единственным источником увеличивающейся рождаемости.
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