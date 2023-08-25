В России просят проверить взлетевшие цены на учебные пособия

Posted 25 августа, 13:35
Published 25 августа, 13:35
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Госдума обратилась в ФАС с просьбой проверить адекватность цен на рабочие тетради для школьников — наценка на учебную литературу сильно различается в разных магазинах. Разница может достигать шестикратного размера. Примечательно, что у многих, в том числе родителей, возникают вопросы — а стоит ли в принципе их покупать. Дело в том, что нередко содержательно дорогие рабочие тетради мало чем отличаются от обычных, а школам всегда удобнее, если расходный материал покупается за счет родителей, а не за счет бюджета школы.
Стоит отметить, что те же рабочие тетради — не обязательная часть образовательного процесса, а скорее рекомендательная. Как правило, рабочие тетради значительно облегчают жизнь, поскольку содержит более-менее шаблонные задания, на которые не нужно тратить много времени ни учителю, ни ученикам.
Пока что все, кто вовлечен в этот вопрос, сходятся в необходимости экспертизы, насколько такие пособия помогают в образовательном процессе:
— Все выглядит так, что это просто бизнес, издательству выгодно выпустить учебник и кучу приложений к нему. Но есть ли польза — нужно разбираться, — подчеркивают родители.
Подробнее — в материале «Новых известий».