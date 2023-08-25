В России просят проверить взлетевшие цены на учебные пособия

Госдума обратилась в ФАС с просьбой проверить адекватность цен на рабочие тетради для школьников — наценка на учебную литературу сильно различается в разных магазинах. Разница может достигать шестикратного размера. Примечательно, что у многих, в том числе родителей, возникают вопросы — а стоит ли в принципе их покупать. Дело в том, что нередко содержательно дорогие рабочие тетради мало чем отличаются от обычных, а школам всегда удобнее, если расходный материал покупается за счет родителей, а не за счет бюджета школы.