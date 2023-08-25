В каких городах России есть возможность сортировать отходы

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В интервью с журналистами RuNews24.ru эксперт отметила, что, по данным экологического оператора, более 90% населения Москвы, Московской области и Коми принимают участие в раздельном сборе отходов. В Ярославской, Псковской, Свердловской областях, Удмуртии и на Камчатке также достигнуты высокие показатели — более 60%. В других регионах проценты колеблются от 50 до 40%.
Однако эксперт считает, что такие результаты актуальны лишь для городов, где создана инфраструктура для раздельного сбора мусора и вторсырья. Она приводит пример Орла, где не удалось найти контейнеры для сбора вторсырья. По словам Ивченко, инициатива осуществления раздельного сбора часто исходит от активистов.
Она добавляет: нельзя утверждать, что раздельный сбор проводится только в крупных городах. Если в маленьких городах есть необходимая инфраструктура, то и там происходит движение в этом направлении. Однако, отсутствие соответствующей инфраструктуры становится препятствием для людей, которые хотели бы сортировать отходы даже по своей инициативе.
Ивченко уверена, что большинство людей желали бы сортировать отходы. Ее вывод основан на результатах опросов, проводимых активистами и социологическими компаниями. Опросы показывают, что более половины россиян готовы сортировать отходы и сдавать их на переработку. Однако многие люди говорят, что не имеют возможности делать это из-за отсутствия контейнеров рядом с домом. Такая ситуация останавливает людей, особенно если у них нет автомобиля или возможности взять их с собой в общественном транспорте. Также не во всех местах развита услуга экотакси, и не каждый готов заплатить за ее использование.