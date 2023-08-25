В каких городах России есть возможность сортировать отходы

Ивченко уверена, что большинство людей желали бы сортировать отходы. Ее вывод основан на результатах опросов, проводимых активистами и социологическими компаниями. Опросы показывают, что более половины россиян готовы сортировать отходы и сдавать их на переработку. Однако многие люди говорят, что не имеют возможности делать это из-за отсутствия контейнеров рядом с домом. Такая ситуация останавливает людей, особенно если у них нет автомобиля или возможности взять их с собой в общественном транспорте. Также не во всех местах развита услуга экотакси, и не каждый готов заплатить за ее использование.