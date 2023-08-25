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В Башкирии откроют круглогодичную горнолыжную трассу

В Башкирии откроют круглогодичную горнолыжную трассу

25 августа 2023, 17:42
Фото: Рустем Афзалов // vk.com
Инициатором проекта выступил предприниматель Оскар Аверьянов.

Круглогодичная горнолыжная трасса будет открыта рядом с горнолыжным парком «Родео» в Учалах, об этом заявил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. По всей стране она станет третьей после баз в Москве и Новосибирске.

Основатель проекта, бизнесмен Оскар Аверьянов, получил федеральный грант по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Ранее Аверьянов уже открыл в родном городе горнолыжный парк, рядом с которым и будет обустроена база, площадку для катания на роликовых коньках, основал школу сноуборда и фристайла в Алма-Ате. Помимо всего этого, его стараниями также существует множество сноуборд- и скейт-парков по всей России.

#Башкирия#Новости Башкирии#Анна Савельева#Горнолыжная трасса#Оскар Аверьянов#Горнолыжный парк#Министр предпринимательства и туризма Башкирии#Национальный проект#Туризм и индустрия гостеприимства#Школа сноуборда и фристайла
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