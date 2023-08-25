В Башкирии откроют круглогодичную горнолыжную трассу

Основатель проекта, бизнесмен Оскар Аверьянов, получил федеральный грант по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Ранее Аверьянов уже открыл в родном городе горнолыжный парк, рядом с которым и будет обустроена база, площадку для катания на роликовых коньках, основал школу сноуборда и фристайла в Алма-Ате. Помимо всего этого, его стараниями также существует множество сноуборд- и скейт-парков по всей России.