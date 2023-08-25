В Башкирии откроют круглогодичную горнолыжную трассу

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Круглогодичная горнолыжная трасса будет открыта рядом с горнолыжным парком «Родео» в Учалах, об этом заявил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. По всей стране она станет третьей после баз в Москве и Новосибирске.
Основатель проекта, бизнесмен Оскар Аверьянов, получил федеральный грант по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Ранее Аверьянов уже открыл в родном городе горнолыжный парк, рядом с которым и будет обустроена база, площадку для катания на роликовых коньках, основал школу сноуборда и фристайла в Алма-Ате. Помимо всего этого, его стараниями также существует множество сноуборд- и скейт-парков по всей России.