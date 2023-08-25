Турист из Уфы пропал во время прогулки у водопада

Инцидент произошёл в четверг, 24 августа, в Ишимбайском районе. Около часа ночи группа туристов решила отправиться к водопаду Кук-Караук. В один момент уфимец отдалился от остальной группы и пропал. На зов товарищей потерявшийся не отзывался, как и не принимал звонки. Тогда взволнованным друзьям пришлось обратиться за помощью к сотрудникам Единой дежурной диспетчерской службы и полии, которые и обнаружили мужчину в расселине скалы.