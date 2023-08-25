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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Турист из Уфы пропал во время прогулки у водопада

Турист из Уфы пропал во время прогулки у водопада

25 августа 2023, 14:23
Фото: 1MI
Отправившись к водопаду с друзьями, он провалился в углубление скалы.

Инцидент произошёл в четверг, 24 августа, в Ишимбайском районе. Около часа ночи группа туристов решила отправиться к водопаду Кук-Караук. В один момент уфимец отдалился от остальной группы и пропал. На зов товарищей потерявшийся не отзывался, как и не принимал звонки. Тогда взволнованным друзьям пришлось обратиться за помощью к сотрудникам Единой дежурной диспетчерской службы и полии, которые и обнаружили мужчину в расселине скалы.

С множественными травмами пострадавшего доставили в Ишимбайскую ЦРБ.

#Туристы#Анна Савельева#Ишимбайский район#Уфимец#Водопад Кук-Караук#Ишимбайская ЦРБ
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