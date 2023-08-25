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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Туман и грозы: на Башкирию надвигается аномальная погода

Туман и грозы: на Башкирию надвигается аномальная погода

25 августа 2023, 04:25
Фото: 1MI
В Башкирии синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Сегодня, 25 августа, в Башкирии синоптики прогнозируют ночные заморозки до -2° и возможность грозы. Утром на автодорогах ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее.

По данным МЧС, дневная температура поднимется до +20°, в последующие дни ожидается +18°.

В восьми муниципалитетах — Белебеевском, Аскинском, Белокатайском, Бирском, Иглинском, Дуванском, Янаульском и Караидельском районах — прогнозируется четвертый класс пожароопасности.

Также, в некоторых северных районах сохранится высокая пожароопасность в лесах. В двух из них — Илишевском и Туймазинском, а также в Уфе — пятый класс пожароопасности.

#Общество#Башкирия#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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