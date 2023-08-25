Туман и грозы: на Башкирию надвигается аномальная погода

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Сегодня, 25 августа, в Башкирии синоптики прогнозируют ночные заморозки до -2° и возможность грозы. Утром на автодорогах ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее.
По данным МЧС, дневная температура поднимется до +20°, в последующие дни ожидается +18°.
В восьми муниципалитетах — Белебеевском, Аскинском, Белокатайском, Бирском, Иглинском, Дуванском, Янаульском и Караидельском районах — прогнозируется четвертый класс пожароопасности.
Также, в некоторых северных районах сохранится высокая пожароопасность в лесах. В двух из них — Илишевском и Туймазинском, а также в Уфе — пятый класс пожароопасности.