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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Суд над массажистом, затопленные улицы и условия жизни в селе Авдон

Суд над массажистом, затопленные улицы и условия жизни в селе Авдон

25 августа 2023, 17:18
Фото: mkset.ru
Сводка самых громких событий уходящей недели по версии Mkset.

В Гафурийском районе женщина пострадала от упавшего на неё дерева. Оперативно она была доставлена в больницу с различными травмами для дальнейшего обследования и лечения.

Стало известно, что в центре Уфы на целый год перекроют участок дороги по Набережной. Такое решение связано с капитальным ремонтом Бельского моста.

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении известного массажиста, ранее подозреваемого в изнасиловании одной из своих клиенток. Как стало известно, мужчина не стал отрицать факт произошедшего.

В Салаватском районе пятеро пенсионеров были госптилизированы из-за отравления грибами. Выяснилось, что они по ошибке употребили в пищу ложные опята. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

В уфимской мэрии назначен новый заместитель главы, под ответственность которого попадает экономика, промышленность и предпринимательство.

В Уфе десятки жилых домов остались без холодной воды. Помимо этого, некоторые улицы оказались затоплены из-за прорыва канализаций, что привело к инциденту с провалом колеса автомобиля в яму.

Трагическую гибель Пригожина связали с политическим убийством из-за не так давно прошедшего мятежа под его командованием.

Mkset отправился в Авдон и пообщался с жителями, дабы узнать, как обстоят дела в селе и как местные относятся к ситуации с птичьим гриппом и процессом ликвидации последствий произошедшего. Подробнее об этом можно узнать в сюжете.

#Уголовное дело#Новости Башкирии#Новости Уфы#Капитальный ремонт#Анна Савельева#Происшествие#Авдон#Салаватский район#Гафурийский район#Отравление грибами#Уфимская мэрия#Затопление
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