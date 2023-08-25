Суд над массажистом, затопленные улицы и условия жизни в селе Авдон

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
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Updated Сегодня, 17:23
В Гафурийском районе женщина пострадала от упавшего на неё дерева. Оперативно она была доставлена в больницу с различными травмами для дальнейшего обследования и лечения.
Стало известно, что в центре Уфы на целый год перекроют участок дороги по Набережной. Такое решение связано с капитальным ремонтом Бельского моста.
В Уфе возбудили уголовное дело в отношении известного массажиста, ранее подозреваемого в изнасиловании одной из своих клиенток. Как стало известно, мужчина не стал отрицать факт произошедшего.
В Салаватском районе пятеро пенсионеров были госптилизированы из-за отравления грибами. Выяснилось, что они по ошибке употребили в пищу ложные опята. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
В уфимской мэрии назначен новый заместитель главы, под ответственность которого попадает экономика, промышленность и предпринимательство.
В Уфе десятки жилых домов остались без холодной воды. Помимо этого, некоторые улицы оказались затоплены из-за прорыва канализаций, что привело к инциденту с провалом колеса автомобиля в яму.
Трагическую гибель Пригожина связали с политическим убийством из-за не так давно прошедшего мятежа под его командованием.
Mkset отправился в Авдон и пообщался с жителями, дабы узнать, как обстоят дела в селе и как местные относятся к ситуации с птичьим гриппом и процессом ликвидации последствий произошедшего. Подробнее об этом можно узнать в сюжете.