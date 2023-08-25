Стало известно, чем обернулся инцидент на Павловском водохранилище

Женщина погибла в больнице. Выяснилось, что травмы, полученные в ходе инцидента на Павловском водохранилище, оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на то, что пострадавшую успели госпитализировать в Нуримановскую ЦРБ, медики не смогли сохранить ей жизнь.