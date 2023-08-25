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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Стало известно, чем обернулся инцидент на Павловском водохранилище

Стало известно, чем обернулся инцидент на Павловском водохранилище

25 августа 2023, 13:22
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в прошлую субботу. Пострадавшую госпитализировали в больницу в Нуримановском районе.

Женщина погибла в больнице. Выяснилось, что травмы, полученные в ходе инцидента на Павловском водохранилище, оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на то, что пострадавшую успели госпитализировать в Нуримановскую ЦРБ, медики не смогли сохранить ей жизнь.

Как сообщает следственный комитет Республики Башкортостан, по факту трагедии заведено уголовное дело. Следствие намерено установить обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что ранее стало известно, что инцидент произошёл вечером 19 августа. С множественными травмами 35-летнюю женщину доставили в больницу, где её состояние расценили как средней степени тяжести.

#Башкирия#Уголовное дело#Новости Башкирии#Анна Савельева#Происшествие#Лодка#Нуримановский район#Водохранилище
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