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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

«Салават Юлаев» отреагировал на скандал с употреблением допинга среди спортсменов

«Салават Юлаев» отреагировал на скандал с употреблением допинга среди спортсменов

25 августа 2023, 16:07
Фото: t.me/hctolpar
«Салават Юлаев» дал комментарии касательно ситуации с употреблением допинга спортсменами из «Толпара».

На употреблении допинговых препаратов были пойманы семь хоккеистов из МХК «Толпар». Как утверждают сами спортсмены, принимать подозрительные БАДы и уколы их вынуждал тренер команды Игорь Загретдинов под угрозой жалоб директору и разрушения карьеры.

По факту произошедшего возбуждено дело. РУСАДА совместно со Следственным комитетом проводит расследование.

Хоккейный клуб не отрицает факт обнаружения допинга у спортсменов, однако обвинения в сторону тренера рассматриваются как часть плана защиты представителей некоторых игроков.

«Мы к этой стратегии относимся с пониманием. Ранее и нам стороной защиты предлагался аналогичный вариант, где в качестве обвиняемого выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации», — сообщается в пресс-службе.

В ведомстве считают, если бы дела действительно обстояли так, то о ситуации стало бы известно ещё до вмешательства РУСАДА.

#Следственный комитет#Допинг#Анна Савельева#Спортсмены#Толпар#Хоккеисты#РУСАДА
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