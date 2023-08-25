«Салават Юлаев» отреагировал на скандал с употреблением допинга среди спортсменов

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
На употреблении допинговых препаратов были пойманы семь хоккеистов из МХК «Толпар». Как утверждают сами спортсмены, принимать подозрительные БАДы и уколы их вынуждал тренер команды Игорь Загретдинов под угрозой жалоб директору и разрушения карьеры.
По факту произошедшего возбуждено дело. РУСАДА совместно со Следственным комитетом проводит расследование.
Хоккейный клуб не отрицает факт обнаружения допинга у спортсменов, однако обвинения в сторону тренера рассматриваются как часть плана защиты представителей некоторых игроков.
«Мы к этой стратегии относимся с пониманием. Ранее и нам стороной защиты предлагался аналогичный вариант, где в качестве обвиняемого выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации», — сообщается в пресс-службе.
В ведомстве считают, если бы дела действительно обстояли так, то о ситуации стало бы известно ещё до вмешательства РУСАДА.