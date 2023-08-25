«Салават Юлаев» отреагировал на скандал с употреблением допинга среди спортсменов

На употреблении допинговых препаратов были пойманы семь хоккеистов из МХК «Толпар». Как утверждают сами спортсмены, принимать подозрительные БАДы и уколы их вынуждал тренер команды Игорь Загретдинов под угрозой жалоб директору и разрушения карьеры.