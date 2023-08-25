РЖД и Белорусская железная дорога заключили соглашение об инфраструктурном развитии

Posted 25 августа, 11:53
Published 25 августа, 11:53
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В подписанном документе речь идёт о модернизации и развитии участков инфраструктуры на железной дороге в целях освоения перспективных объемов грузов, которые транспортируются по девятому общеевропейскому транспортному коридору в сторону портов СЗФО. Официально договоренность была подписана 25 августа.
Со стороны России документ подписал Анатолий Храмцов, первый замгендиректора ОАО «РЖД», со стороны Беларуси — Сергей Новодворский, главный инженер Белорусской железной дороги.
Документ включает в себя план работ по развитию инфраструктуры, который рассчитан на ближайшие три года, то есть до 2026 года. Реализация проектов будет осуществляться каждой из сторон на территории своего государства.
Одним из пунктов плана является развитие направления Новосокольники — Дно — Батецкая — Луга I. На этом участке планируют построить пять разъездов, и еще два — в направлении Луга I — Псков. На участке Батецкая — Луга I намечено техперевооружение сетей связи. В дальнейшем планируется развивать подходы со стороны железной дороги к перегрузочному пункту «Бронка».
Белорусская сторона обязуется по договору усилить инфраструктуру и провести капремонт искусственных сооружений на участке от станции Жлобин до российской границы. Также от этой станции до станции Луга I стороны совместно планируют решить вопрос электрификации линии.