«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом гастрономический фестиваль в Уфе

«Ростелеком» ежегодно фиксирует рекорды крупнейшего гастрономического фестиваля Поволжья по количеству уникальных посетителей. С 2018 по 2022 годы количество его посетителей выросло с 37 000 до 110 000. Успешный опыт сотрудничества с организаторами фестиваля продолжен в 2023 году. Определить число уникальных посетителей помогает система видеонаблюдения «Ростелекома» с модулем видеоаналитики. Возможно, 27 августа она зафиксирует новый рекорд по количеству гостей «Есть Феста».