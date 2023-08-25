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«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом гастрономический фестиваль в Уфе

«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом гастрономический фестиваль в Уфе

25 августа 2023, 10:50
Фото: Ростелеком
Компания «Ростелеком» выступила цифровым партнером IV фестиваля городских ресторанов «Есть Фест», который пройдет в столице Башкортостана 25–27 августа.

На площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» провайдер создал цифровую инфраструктуру: организовал Wi-Fi-зоны для участников и посетителей, на входных группах установил камеры видеонаблюдения, чтобы помочь организаторам подсчитать точное число гостей масштабного мероприятия.

«Ростелеком» ежегодно фиксирует рекорды крупнейшего гастрономического фестиваля Поволжья по количеству уникальных посетителей. С 2018 по 2022 годы количество его посетителей выросло с 37 000 до 110 000. Успешный опыт сотрудничества с организаторами фестиваля продолжен в 2023 году. Определить число уникальных посетителей помогает система видеонаблюдения «Ростелекома» с модулем видеоаналитики. Возможно, 27 августа она зафиксирует новый рекорд по количеству гостей «Есть Феста».

Фото: Ростелеком

На территории фестиваля расположен фирменный шатер видеосервиса Wink — базового онлайн-кинотеатра «Ростелекома», где в течение трех дней пройдут различные активности для всех членов семьи: мастер-классы, игры с аниматорами, сделать захватывающее видео с помощью спинера или сфотографироваться с друзьями на память в фотобудке.

Кроме того, посетители фестиваля смогут выиграть призы от компании — в частности, Капсулы NEO с голосовым помощником Маруся.

Специальным гостем фестиваля станет шеф-повар Владимир Павлов — участник шоу «Адская кухня», гастромастер телеканала «Еда». 26 августа в 16:00 «Ростелеком» организует трансляцию его мастер-класса в своей группе в VK. 12+.

#Общество#Андрей Королев#Уфа
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