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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Жители Сибая увидели НЛО в небе над городом

«Резко пропало»: жители Башкирии засняли на видео встречу с НЛО

25 августа 2023, 05:52
Фото: 1MI

Жители Сибая увидели НЛО в небе над городом

В сеть попалось видео с неопознанным объектом, который кружит в небе в Сибае

В Сибае было замечено неопознанный летающий объект, о чем свидетельствует видеозапись, попавшая в соцсети. Объект кружил в небе, вызывая интерес и недоумение у наблюдателей, а затем, со слов очевидцев, резко пропал.

В комментариях люди высказались неоднозначно. Кто-то говорит, что на видео чётко видно мусорный пакет. А кто-то высказал опасения, что это может быть дрон.

— Пакет или что-то другое наподобие пакета, но не НЛО, — заключил Айрат.

— Ветер в другую сторону подул, вот и пропало, — объяснил необъяснимое другой житель.

— Это кто-то из администрации полетел смотреть дорогу Сибай-Акьяр! , — пошутил сибаец Алексей.

#Общество#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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