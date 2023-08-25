«Резко пропало»: жители Башкирии засняли на видео встречу с НЛО

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В Сибае было замечено неопознанный летающий объект, о чем свидетельствует видеозапись, попавшая в соцсети. Объект кружил в небе, вызывая интерес и недоумение у наблюдателей, а затем, со слов очевидцев, резко пропал.
В комментариях люди высказались неоднозначно. Кто-то говорит, что на видео чётко видно мусорный пакет. А кто-то высказал опасения, что это может быть дрон.
— Пакет или что-то другое наподобие пакета, но не НЛО, — заключил Айрат.
— Ветер в другую сторону подул, вот и пропало, — объяснил необъяснимое другой житель.
— Это кто-то из администрации полетел смотреть дорогу Сибай-Акьяр! , — пошутил сибаец Алексей.