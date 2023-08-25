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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Новые способы использования старой косметики

25 августа 2023, 14:21
Специалисты рассказали, как использовать старую косметику для различных бытовых целей. Перед использованием следует проверить состояние продукта: убедиться, что консистенция не изменилась и запах остался нормальным. Если что-то не так, продукт не должен использоваться на коже или волосах.

Тоник, содержащий спирт, может заменить обычные антисептики. С его помощью можно очистить поверхности от грязи и дезинфицировать их, а также протереть клавиатуру, мобильный телефон и другие устройства. Однако следует быть осторожными: не все экраны подходят для контакта со спиртом, пишет RuNews24.Ru..

Масло для лица и тела можно использовать для чистки нержавеющей стали. Просто нанесите несколько капель на губку или тряпку и протрите поверхность мойки на кухне. Тонкий слой масла поможет предотвратить пятна и сохранить чистоту.

Бесцветный лак для ногтей хорошо подходит для блеска и прикрытия царапин на корпусной мебели. Также его можно использовать для склеивания мелких деталей, например, болтиков в очках.

Пудра содержит минеральные соли, которые отлично поглощают влагу. Ее можно использовать для предотвращения повышенного потоотделения, присыпая подмышки, ладони и декольте. Также ее можно использовать для уборки разлитых жидкостей в труднодоступных местах или в качестве сухого шампуня.

Средства для снятия макияжа помогут избавиться от несмываемых пятен, например, следов от ценников. Просто нанесите немного средства на ватный диск и аккуратно протрите. Если средство не содержит красителей, его можно использовать для очистки одежды от пятен, но нужно учитывать свойства ткани.

Жидкость для снятия лака содержит ацетон, который хорошо удаляет пятна и налет с кафеля, фарфора и других поверхностей. После использования этой жидкости не забудьте тщательно протереть или промыть вещи, особенно если это посуда.

Кремы с увлажняющими компонентами также могут быть полезны для ухода за изделиями из кожи. Их можно использовать, чтобы сохранить зимние ботинки в хорошем состоянии во время летнего хранения.

Лак для волос можно использовать как антистатик. А просроченным шампунем можно аккуратно стирать вещи из шерсти.

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