Новые способы использования старой косметики

Тоник, содержащий спирт, может заменить обычные антисептики. С его помощью можно очистить поверхности от грязи и дезинфицировать их, а также протереть клавиатуру, мобильный телефон и другие устройства. Однако следует быть осторожными: не все экраны подходят для контакта со спиртом, пишет RuNews24.Ru..