Новые способы использования старой косметики

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Тоник, содержащий спирт, может заменить обычные антисептики. С его помощью можно очистить поверхности от грязи и дезинфицировать их, а также протереть клавиатуру, мобильный телефон и другие устройства. Однако следует быть осторожными: не все экраны подходят для контакта со спиртом, пишет RuNews24.Ru..
Масло для лица и тела можно использовать для чистки нержавеющей стали. Просто нанесите несколько капель на губку или тряпку и протрите поверхность мойки на кухне. Тонкий слой масла поможет предотвратить пятна и сохранить чистоту.
Бесцветный лак для ногтей хорошо подходит для блеска и прикрытия царапин на корпусной мебели. Также его можно использовать для склеивания мелких деталей, например, болтиков в очках.
Пудра содержит минеральные соли, которые отлично поглощают влагу. Ее можно использовать для предотвращения повышенного потоотделения, присыпая подмышки, ладони и декольте. Также ее можно использовать для уборки разлитых жидкостей в труднодоступных местах или в качестве сухого шампуня.
Средства для снятия макияжа помогут избавиться от несмываемых пятен, например, следов от ценников. Просто нанесите немного средства на ватный диск и аккуратно протрите. Если средство не содержит красителей, его можно использовать для очистки одежды от пятен, но нужно учитывать свойства ткани.
Жидкость для снятия лака содержит ацетон, который хорошо удаляет пятна и налет с кафеля, фарфора и других поверхностей. После использования этой жидкости не забудьте тщательно протереть или промыть вещи, особенно если это посуда.
Кремы с увлажняющими компонентами также могут быть полезны для ухода за изделиями из кожи. Их можно использовать, чтобы сохранить зимние ботинки в хорошем состоянии во время летнего хранения.
Лак для волос можно использовать как антистатик. А просроченным шампунем можно аккуратно стирать вещи из шерсти.