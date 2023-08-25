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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Названы даты, когда на Шакшинском мосту в Уфе полностью перекроют движение

Названы даты, когда на Шакшинском мосту в Уфе полностью перекроют движение

25 августа 2023, 04:29
Фото: 1MI
Движение по Шакшинскому мосту в Уфе приостановят из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

В ночь с 27 на 28 августа на Шакшинском мосту будет полностью закрыто движение автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Ограничения связаны с проведением работ по демонтажу пролетного строения.

Движение транспорта будет приостановлено в несколько временных интервалов: с 00.00 до 00.30, с 1.00 до 1.30, с 2.00 до 2.30 и с 3.00 до 3.30.

В то же время будет организована переправа на речном пароме «Князево» для автомобилей полиции, МЧС, пожарных, скорой помощи и аварийных служб.

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#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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