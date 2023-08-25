Названы даты, когда на Шакшинском мосту в Уфе полностью перекроют движение

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В ночь с 27 на 28 августа на Шакшинском мосту будет полностью закрыто движение автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.
Ограничения связаны с проведением работ по демонтажу пролетного строения.
Движение транспорта будет приостановлено в несколько временных интервалов: с 00.00 до 00.30, с 1.00 до 1.30, с 2.00 до 2.30 и с 3.00 до 3.30.
В то же время будет организована переправа на речном пароме «Князево» для автомобилей полиции, МЧС, пожарных, скорой помощи и аварийных служб.