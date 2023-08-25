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Названа стоимость реконструкции парка Гафури в Уфе

Названа стоимость реконструкции парка Гафури в Уфе

25 августа 2023, 07:39
Фото: 1MI
Проект благоустройства парка им. Гафури и прилегающей к нему территории в Уфе был одобрен государственной историко-культурной экспертизой.

Казанский архитектор Гюзель Исхакова пришла к выводу, что запланированные работы в парке не повредят сохранность таких объектов культурного наследия, как Госцирк, Русдрам и памятник Ленину, которые имеют региональное значение. Акт экспертизы был опубликован на официальном портале республики для обсуждения.

Предложения по проекту могут быть поданы до 13 сентября.

Экспертиза проводилась с 17 по 21 августа. Заказчиком экспертизы выступило казанское ООО «Диалог/урбан планинг», с которым администрация Уфы заключила контракт в апреле прошлого года на разработку проекта благоустройства парка имени Гафури и прилегающих территорий общей площадью 25,8 га. Стоимость контракта составила около 10 миллионов рублей.

В соответствии с аукционной документацией, подрядчик должен до 31 января текущего года разработать решения по озеленению территории, провести функциональное зонирование, предложить план благоустройства и создать индивидуальный дизайн малых архитектурных форм.

ООО «Альбит» было ответственно за раздел документации, связанный с сохранением объектов культурного наследия в парке.

ООО «Диалог/урбан планинг» было зарегистрировано в апреле 2019 года в Казани. Его учредитель — Алмаз Валиуллин. В 2022 году выручка предприятия составила 14,7 млн рублей, а чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

Ранее Mkset выкладывал информацию о одобрении установки четырехметрового памятника первому президенту республики Муртазе Рахимову

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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