Названа стоимость реконструкции парка Гафури в Уфе

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 08:24
Казанский архитектор Гюзель Исхакова пришла к выводу, что запланированные работы в парке не повредят сохранность таких объектов культурного наследия, как Госцирк, Русдрам и памятник Ленину, которые имеют региональное значение. Акт экспертизы был опубликован на официальном портале республики для обсуждения.
Предложения по проекту могут быть поданы до 13 сентября.
Экспертиза проводилась с 17 по 21 августа. Заказчиком экспертизы выступило казанское ООО «Диалог/урбан планинг», с которым администрация Уфы заключила контракт в апреле прошлого года на разработку проекта благоустройства парка имени Гафури и прилегающих территорий общей площадью 25,8 га. Стоимость контракта составила около 10 миллионов рублей.
В соответствии с аукционной документацией, подрядчик должен до 31 января текущего года разработать решения по озеленению территории, провести функциональное зонирование, предложить план благоустройства и создать индивидуальный дизайн малых архитектурных форм.
ООО «Альбит» было ответственно за раздел документации, связанный с сохранением объектов культурного наследия в парке.
ООО «Диалог/урбан планинг» было зарегистрировано в апреле 2019 года в Казани. Его учредитель — Алмаз Валиуллин. В 2022 году выручка предприятия составила 14,7 млн рублей, а чистая прибыль — 1,3 млн рублей.
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