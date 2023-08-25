Названа стоимость реконструкции парка Гафури в Уфе

Казанский архитектор Гюзель Исхакова пришла к выводу, что запланированные работы в парке не повредят сохранность таких объектов культурного наследия, как Госцирк, Русдрам и памятник Ленину, которые имеют региональное значение. Акт экспертизы был опубликован на официальном портале республики для обсуждения.