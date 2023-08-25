Власти Уфы раскрыли количество мест под захоронение бойцов в почетных кварталах

На данный момент город изыскивает средства для благоустройства установленных для захоронения кварталов. Выбор места захоронения осуществляется с согласия родственников погибших. Сколько бойцов было похоронено на выделенных участках — не раскрывается.



Напомним, что по решению уфимского Горсовета семьям погибших участников специальной военной операции из Уфы похоронные услуги будут оказываться бесплатно, а расходы на погребение возьмет на себя муниципальная казна. На одни похороны из бюджета города выделяют до 100 тысяч рублей.



