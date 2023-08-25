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Власти Уфы раскрыли количество мест под захоронение бойцов в почетных кварталах

Власти Уфы раскрыли количество мест под захоронение бойцов в почетных кварталах

25 августа 2023, 11:47
Фото: 1MI
О размещениях захоронений бойцов в кварталах кладбищ «Южное-5» и «Северное-2» сообщает РБК-Уфа со ссылкой на мэрию города.

Стало известно, что на выделенных кварталах под захоронение бойцов на кладбищах «Южное-5» и «Северное-2» возможно размещение 1446 захоронений. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на мэрию города.

Так, с 31 мая родственники могу выбрать место под захоронение в пределах кварталов 14в и 14г на кладбище «Южное-5» (446 захоронений) и №37 и 38 на кладбище «Северное-2» (1000 захоронений).

До этого времени хоронили бойцов на центральной мемориальной аллее кладбища «Южное», на «Северном-2» и на городском кладбище №10.

На данный момент город изыскивает средства для благоустройства установленных для захоронения кварталов. Выбор места захоронения осуществляется с согласия родственников погибших. Сколько бойцов было похоронено на выделенных участках — не раскрывается.

Напомним, что по решению уфимского Горсовета семьям погибших участников специальной военной операции из Уфы похоронные услуги будут оказываться бесплатно, а расходы на погребение возьмет на себя муниципальная казна. На одни похороны из бюджета города выделяют до 100 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Специальная военная операция#Похороны участников СВО#Кладбище
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